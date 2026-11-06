Box for Industries bietet erweiterte Unterstützung und sichere KI-First-Lösungen für Unternehmen und Organisationen aus den Bereichen Banken, öffentlicher Sektor sowie Medien und Unterhaltung weitere Branchen folgen in Kürze

Box, Inc. (NYSE: BOX), die führende Plattform für Intelligent Content Management (ICM), hat heute das vollständig neue Box for Industries angekündigt. Das Portfolio branchenspezifischer Lösungen soll grundlegend verändern, wie Unternehmen Inhalte sicher verwalten, geschäftskritische Workflows automatisieren und KI in ihren Geschäftsbereichen einsetzen. Beginnend mit Box for Banking, Box for Public Sector und Box Media Entertainment bietet Box for Industries Unternehmen die Möglichkeit, KI-First-Lösungen auf ihre wichtigsten Inhalte anzuwenden und traditionelle Geschäftsprozesse wie das Kunden-Onboarding, Anfragen zur Einsicht in öffentliche Unterlagen sowie Prüfprozesse in Produktion und Kreativarbeit neu zu gestalten. Box for Industries wird auf der BoxWorks 2026 in San Francisco vorgestellt, wo Box die nächste Generation der Workflow-Automatisierung und der Sicherheit für KI-Agenten präsentieren wird.

"Jede Branche ist auf Inhalte angewiesen, aber keine zwei Branchen arbeiten auf genau dieselbe Weise", sagte Olivia Nottebohm, Chief Operating Officer bei Box. "Eine Bank, die einen neuen Kunden aufnimmt, eine Behörde, die auf eine Anfrage zur Einsicht in öffentliche Unterlagen reagiert, und ein Studio, das eine Produktion beginnt, sind jeweils auf unterschiedliche Workflows und geschäftskritische Informationen angewiesen. Die Lösungen, die wir unseren Kunden im Rahmen unseres Box for Industries-Portfolios anbieten, vereinen die Sicherheits-, KI- und Workflow-Funktionen von Box und sind gleichzeitig auf die Anforderungen der jeweiligen Branche zugeschnitten. Da KI die Art und Weise verändert, wie Unternehmen mit ihren Inhalten arbeiten, sehen wir enorme Möglichkeiten, das Potenzial für Kunden in allen Branchen kontinuierlich zu erweitern."

KI branchenübergreifend einsetzen

Um KI erfolgreich zu nutzen, benötigen Unternehmen insbesondere in stark regulierten und inhaltsintensiven Branchen eine sichere, durch Governance geregelte Grundlage für die Inhalte, auf denen geschäftskritische Workflows basieren. Box for Industries baut auf den Sicherheits-, Berechtigungs- und Governance-Kontrollen von Box sowie auf jahrzehntelanger Branchenerfahrung auf. Das Portfolio bietet Governance-Funktionen, die Unternehmen bei ihren Compliance-Programmen unterstützen sollen, sowie Integrationen von Drittanbietern, branchenspezifische Metadatenvorlagen und Workflows, die darauf zugeschnitten sind, Geschäftsprozesse voranzubringen.

Unternehmen können KI-Modelle führender Anbieter einsetzen und ihre Inhalte über mehr als 1.500 Integrationen mit den bereits verwendeten Tools verbinden. So können Teams KI in branchenspezifischen Prozessen einsetzen und gleichzeitig die Kontrolle über sensible Informationen behalten.

Box for Banking

Box for Banking unterstützt geschäftskritische Workflows wie die Kontoeröffnung, Kundenbetreuung, Geschäftsabschlüsse, Kreditvergabe und weitere Prozesse. Dabei kommen Sicherheits- und Governance-Funktionen zum Einsatz, die die Anforderungen von Finanzdienstleistern unterstützen. Teams können angepasste KI- und Automatisierungsfunktionen auf die Inhalte anwenden, die diesen Prozessen zugrunde liegen, um wichtige Informationen zu extrahieren, Prüfungen zu optimieren und Arbeitsabläufe voranzubringen.

Mit einer Vielzahl von Anwendungen unterstützt Box for Banking Fachkräfte dabei, KI zur Vereinfachung von Workflows einzusetzen, darunter:

Kunden-Onboarding : Digitale Tresore ermöglichen es, Kundendokumente zu erfassen, zu organisieren und sicher zu teilen. Gleichzeitig extrahiert Box AI wichtige Angaben, fasst Dateien zusammen und weist auf noch nicht erfüllte Anforderungen hin, um Teams dabei zu unterstützen, das Onboarding effizienter abzuschließen.

: Digitale Tresore ermöglichen es, Kundendokumente zu erfassen, zu organisieren und sicher zu teilen. Gleichzeitig extrahiert Box AI wichtige Angaben, fasst Dateien zusammen und weist auf noch nicht erfüllte Anforderungen hin, um Teams dabei zu unterstützen, das Onboarding effizienter abzuschließen. Transaktionsmanagement : Box AI fasst Unterlagen zusammen, hebt wichtige Konditionen hervor und findet relevante Informationen in Transaktionsdateien, damit Teams Due-Diligence-Prüfungen und Entscheidungsprozesse schneller durchführen können.

: Box AI fasst Unterlagen zusammen, hebt wichtige Konditionen hervor und findet relevante Informationen in Transaktionsdateien, damit Teams Due-Diligence-Prüfungen und Entscheidungsprozesse schneller durchführen können. Kreditanträge: Box AI extrahiert Angaben zu Kreditnehmern und Finanzdaten, fasst Antragsunterlagen zusammen und kennzeichnet fehlende Dokumente, um Teams dabei zu helfen, den manuellen Prüfaufwand zu reduzieren.

"Bei der Norinchukin Bank konzentrieren wir uns darauf, unsere umfangreichen Geschäftsinformationen leichter zugänglich und nutzbar zu machen", sagte Yuji Hamba, Director und Managing Executive Officer sowie Chief Information Officer der Norinchukin Bank. "Mit Box können wir geschäftskritische Inhalte sicher zusammenführen und KI einsetzen, um komplexe Prozesse zu optimieren von der dokumentenübergreifenden Informationssuche bis hin zur Vertragsprüfung. Durch die Verkürzung der Zeit für Vertragsprüfungen um fast 88 Prozent erkennen wir das Potenzial von KI, die Effizienz erheblich zu steigern und gleichzeitig die Sicherheit und Kontrolle aufrechtzuerhalten, die unser Geschäft erfordert."

Box for Public Sector

Box for Public Sector unterstützt geschäftskritische Workflows wie das Fall- und Fördermittelmanagement, Lizenzierungs- und Genehmigungsverfahren, die Verwaltung digitaler Beweismittel, Anfragen zur Einsicht in öffentliche Unterlagen und weitere Prozesse. Tausende von Organisationen des öffentlichen Sektors vertrauen auf Box. Mit den Autorisierungen FedRAMP Class D (High), GovRAMP High und DoD IL4 unterstützt Box sensible Workloads von Behörden und hilft ihnen gleichzeitig dabei, angepasste KI auf ihre Inhalte anzuwenden, um den Zugang zu Informationen zu verbessern und Entscheidungsprozesse zu beschleunigen.

Box for Public Sector hilft Teams dabei, KI-native Workflows zur Vereinfachung verschiedener Aufgaben einzusetzen, darunter:

Fallprüfungen : Box AI fasst Fallverläufe zusammen, extrahiert Informationen aus Anträgen und kennzeichnet fehlende Dokumente. Dies unterstützt Teams dabei, Prüfungen vorzubereiten und die Fallbearbeitung voranzubringen.

: Box AI fasst Fallverläufe zusammen, extrahiert Informationen aus Anträgen und kennzeichnet fehlende Dokumente. Dies unterstützt Teams dabei, Prüfungen vorzubereiten und die Fallbearbeitung voranzubringen. Anfragen zur Einsicht in öffentliche Unterlagen : Box AI hilft dabei, Unterlagen aufzufinden und zu klassifizieren, sensible Daten zu identifizieren und relevante Dokumente sicher bereitzustellen. Dadurch werden die Prüfung und externe Freigabe effizienter.

: Box AI hilft dabei, Unterlagen aufzufinden und zu klassifizieren, sensible Daten zu identifizieren und relevante Dokumente sicher bereitzustellen. Dadurch werden die Prüfung und externe Freigabe effizienter. Digital Asset Management: Box AI versieht Multimediadateien automatisch mit Tags, extrahiert bei der Aufnahme umfangreiche Metadaten und macht digitale Bestände von Behörden unmittelbar auffindbar. Dies vereinfacht die kreative Zusammenarbeit und die öffentliche Kommunikation.

"Die Einführung einer modernen Lösung, die unsere Daten und Dateien schützt und uns gleichzeitig ermöglicht, Inhalte intelligent zu verwalten, ist für unsere Arbeitsweise von entscheidender Bedeutung", sagte Wendy Barron, Chief Information Officer des Texas Department of Motor Vehicles. "Box bietet eine sichere Grundlage, um die Vorteile von KI zu erkunden und gleichzeitig sensible Informationen vor Betrug und unbefugtem Zugriff zu schützen. Da Box seine Unterstützung für Organisationen des öffentlichen Sektors kontinuierlich ausbaut, sehen wir enormes Potenzial, Behörden bei der Modernisierung ihrer Abläufe, der Steigerung ihrer Effizienz und der besseren Betreuung der Menschen zu unterstützen, die auf ihre Dienstleistungen angewiesen sind."

Box for Media Entertainment

Box for Media Entertainment unterstützt den kreativen Prozess in jeder Phase. Von der Drehbuchverwaltung über die Produktion bis hin zur Veröffentlichung und darüber hinaus ermöglicht Box Teams, sensible Materialien zu schützen und mit internen und externen Partnern zusammenzuarbeiten.

Box for Media Entertainment hilft Teams, in verschiedenen branchenspezifischen Workflows effizienter zu arbeiten, darunter:

Drehbuchverwaltung: Drehbücher werden zentral gespeichert, Versionen verwaltet und geistiges Eigentum geschützt. Gleichzeitig ermöglicht Box AI, Inhalte zusammenzufassen und wichtige Details hervorzuheben, damit Teams die Produktionsplanung besser koordinieren können.

Drehbücher werden zentral gespeichert, Versionen verwaltet und geistiges Eigentum geschützt. Gleichzeitig ermöglicht Box AI, Inhalte zusammenzufassen und wichtige Details hervorzuheben, damit Teams die Produktionsplanung besser koordinieren können. Vertragsmanagement: Verträge werden von der Erstellung bis zur Unterzeichnung sicher verwaltet. Box AI unterstützt dabei, Vereinbarungen zu prüfen und wichtige Vertragsbedingungen zusammenzufassen, während Box Extract geschäftskritische Informationen erfasst. So können Teams den manuellen Aufwand reduzieren, Genehmigungsprozesse optimieren und Vereinbarungen schneller abschließen.

Verträge werden von der Erstellung bis zur Unterzeichnung sicher verwaltet. Box AI unterstützt dabei, Vereinbarungen zu prüfen und wichtige Vertragsbedingungen zusammenzufassen, während Box Extract geschäftskritische Informationen erfasst. So können Teams den manuellen Aufwand reduzieren, Genehmigungsprozesse optimieren und Vereinbarungen schneller abschließen. Video-Reviews: Durch Einzelbildprüfungen, direkte Versionsvergleiche sowie Kommentare und Anmerkungen mit Zeitstempeln können Teams präzises Feedback geben. Gleichzeitig sorgen @Erwähnungen und Benachrichtigungen dafür, dass alle Beteiligten auf dem gleichen Stand bleiben und Prüf- und Freigabeprozesse effizienter ablaufen.

"Vom Entwicklungsprozess im Autorenraum bis zur finalen Auslieferung unserer Sendungen verlässt sich HBO auf Box, um die großen Mengen sensibler Inhalte im Zusammenhang mit unseren Projekten zu organisieren, zu schützen und für die Zusammenarbeit bereitzuhalten", sagte George Hrico, Senior Manager of Production Systems Architecture bei HBO. "Da KI neue Möglichkeiten für die Arbeit mit Inhalten eröffnet, ist eine starke Governance wichtiger denn je. Wir freuen uns darauf, die neuen Funktionen und Lösungen von Box für die Medien- und Unterhaltungsbranche zu erkunden, um unsere Teams bei einer effektiveren Zusammenarbeit zu unterstützen, Inhalte während ihres gesamten Lebenszyklus sicher zu verwalten und unseren Teams die benötigten Tools bereitzustellen unabhängig davon, wohin ihre Kameras oder ihre Vorstellungskraft sie führen."

Box unterstützt seit Langem Unternehmen aus stark regulierten und inhaltsintensiven Branchen, darunter Banken, Versicherungen, Life Sciences, Rechtswesen, Bildung, Medien und Unterhaltung, Einzelhandel sowie der öffentliche Sektor. Im Laufe der Zeit hat Box seine Plattform, Governance-Funktionen und sein Ökosystem erweitert, um Kunden dabei zu helfen, ihre spezifischen regulatorischen und branchenspezifischen Anforderungen zu erfüllen. Dazu stellt Box Funktionen und Konfigurationen bereit, die Kunden bei ihren Compliance-Bemühungen im Rahmen von Vorschriften und Standards wie HIPAA, FINRA und SEC 17a-4, GxP 21 CFR Part 11, FERPA, FedRAMP High, GovRAMP High und DoD IL4 unterstützen.

Das neue Box for Industries baut auf dieser Grundlage auf. Es führt die bestehenden Funktionen gezielt zusammen und richtet sie auf die Inhalte, Prozesse und KI-Anwendungsfälle aus, die für die jeweilige Branche besonders relevant sind.

Verfügbarkeit

Die erweiterte Unterstützung für Unternehmen und Organisationen aus den Bereichen Banken, öffentlicher Sektor sowie Medien und Unterhaltung ist ab sofort verfügbar. KI-First-Lösungen für die Bereiche Rechtswesen, Versicherungen, Life Sciences, Bildung und Einzelhandel werden in Kürze folgen.

Box stellt Tools und Funktionen bereit, die Kunden bei ihren Compliance-Bemühungen unterstützen. Die Kunden bleiben jedoch selbst dafür verantwortlich, Box so zu konfigurieren, dass ihre spezifischen rechtlichen, gesetzlichen und regulatorischen Verpflichtungen erfüllt werden.

Weitere Informationen finden Sie im Box-Blog.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Dazu gehören Aussagen zu Box for Industries, den geplanten Produktfunktionen und zukünftigen Erweiterungen sowie zur Marktakzeptanz und zum Nutzen dieser Produktfunktionen und Erweiterungen. Es gibt eine Vielzahl von Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen abweichen. Dazu gehören: (1) nachteilige Veränderungen der allgemeinen Wirtschafts- oder Marktbedingungen; (2) die Fähigkeit von Box, Partnerschaften mit Drittanbietern einzugehen, um KI-Technologien in die Intelligent Content Management-Plattform von Box zu integrieren; (3) Verzögerungen oder Kürzungen bei den Ausgaben für Informationstechnologie; (4) das Risiko, dass Kunden von Box ihre Abonnements nicht verlängern, ihre Nutzung der Dienste von Box nicht ausweiten oder neue Produkte oder Funktionen von Box nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht einführen; (5) die Fähigkeit von Box, Produkteinführungen, Erweiterungen, neue Funktionen und Änderungen an seiner Plattform und seinen Diensten rechtzeitig und erfolgreich umzusetzen; und (6) tatsächliche oder vermeintliche Sicherheitslücken in Box AI oder anderen Diensten von Box sowie etwaige Verletzungen der Sicherheitskontrollen von Box. Alle in dieser oder anderen Pressemitteilungen oder öffentlichen Erklärungen erwähnten, noch nicht veröffentlichten Dienste oder Funktionen sind derzeit nicht verfügbar und werden möglicherweise nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht bereitgestellt. Kunden, die Produkte von Box erwerben, sollten ihre Kaufentscheidungen auf Grundlage der derzeit verfügbaren Funktionen treffen. Weitere Informationen zu potenziellen Faktoren, die sich auf die Finanzergebnisse von Box auswirken könnten, sind in den Berichten auf den Formularen 10-K, 10-Q und 8-K sowie in anderen Unterlagen enthalten, die Box von Zeit zu Zeit bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) einreicht. Diese Dokumente sind im Bereich "SEC Filings" auf der Investor-Relations-Website von Box unter www.boxinvestorrelations.com verfügbar. Box übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aussagen eintreten oder bestehen.

Über Box

Box (NYSE: BOX) ist der führende Anbieter von Intelligent Content Management (ICM). Unsere Plattform ermöglicht es Unternehmen, die Zusammenarbeit zu fördern, den gesamten Lebenszyklus von Inhalten zu verwalten, wichtige Inhalte zu sichern und Geschäftsabläufe mit KI zu transformieren. Box wurde 2005 gegründet und vereinfacht die Arbeit für führende globale Unternehmen wie JLL, Morgan Stanley und Nationwide. Der Hauptsitz von Box befindet sich in Redwood City, Kalifornien, mit Niederlassungen in den USA, Europa und Asien. Besuchen Sie box.com, um mehr zu erfahren. Und besuchen Sie box.org, um mehr darüber zu erfahren, wie Box gemeinnützige Organisationen dabei unterstützt, ihre Aufgaben zu erfüllen.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261105742659/de/

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