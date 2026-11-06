Auf dem Gelände des Gaskraftwerks Lingen im Emsland (Niedersachsen) haben RWE und Kawasaki Heavy Industries (KHI) am Freitag eine wasserstofffähige Gasturbine in Betrieb genommen. Die mit 34 Megawatt Leistung im Vergleich zu konventionellen Gaskraftwerken sehr kleine Anlage - die drei Blöcke des Gaskraftwerks Lingen leisten zusammen rund 1,8 Gigawatt - ist nach Angaben von RWE dennoch die größte ihrer Art in Europa und werde "erstmals im industriellen Maßstab Wasserstoff verstromen". Die Turbine kann den Angaben zufolge mit Erdgas, Wasserstoff und jedem beliebigen Mischungsverhältnis beider Brennstoffe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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