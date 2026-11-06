ROUNDUP 2: Daimler Truck profitiert von US-Erholung - Aufträge enttäuschen

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat im dritten Quartal von der Erholung auf dem im Vorjahr sehr schwachen US-Markt profitiert. In Europa blieb die Profitabilität dagegen verhalten. Das Management um Chefin Karin Radström erwartet nun auch im vierten Quartal ein ordentliches Abschneiden in Nordamerika. Bei der in Europa und Lateinamerika präsenten Marke Mercedes-Benz Trucks dürfte es dann wieder besser aussehen. Bei den Aufträgen ging es weiter nach oben, wenn auch das Neugeschäft nicht mehr ganz so hoch ausfiel wie in den Vorquartalen. Das sorgte für Enttäuschung unter Anlegern. Die Aktie fiel in einem schwachen Börsenumfeld deutlich.

ROUNDUP: Nutzfahrzeuglieferer Jost wird optimistischer - Hyva-Integration hilft

NEU-ISENBURG - Der Nutzfahrzeug-Zulieferer Jost blickt nach einem guten dritten Quartal zuversichtlicher auf das laufende Jahr. "Die Anhebung beruht auf dem bislang erzielten Umsatz sowie auf weiteren Cross-Selling-Synergien aus der Hyva-Integration", teilte das Unternehmen überraschend am Donnerstagabend in Neu-Isenburg mit. Zwar erwarten die Hessen im Schlussquartal höhere Kosten, die sie nur verzögert an ihre Kunden weitergeben kann. Allerdings profitiert Jost von der Integration des Hydraulikspezialisten Hyva. An der Börse kam dies gut an.

ROUNDUP: Autozulieferer Stabilus senkt Mittelfristziele - Aktie unter Druck

KOBLENZ - Der Auto- und Industriezulieferer Stabilus muss wegen schlechterer Aussichten für seine Geschäfte in China und Nordamerika seine Mittelfristziele kürzen. Für die Region Americas schreibt das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende September) Millionen ab. Dies führte im Schlussquartal zu einem operativen Verlust. Aktionäre müssen sich zudem auf eine niedrigere Dividende einstellen.

ROUNDUP/EU: TikTok gefährdet mentale Gesundheit - Strafe droht

BRÜSSEL - TikTok gefährdet seine Nutzer nach vorläufigen Ermittlungsergebnissen der EU-Kommission durch die Video-Empfehlungen auf seiner Plattform. Dem Unternehmen drohe eine Strafe, weil sein Algorithmus selbst schutzbedürftigen Nutzern einen endlosen Strom aus personalisierten Videos anzeige, der psychische Probleme verstärken könne, teilte die Brüsseler Behörde mit.

Kerosinpreis lässt Gewinn von British-Airways-Mutter IAG sinken

LONDON - Der sprunghafte Anstieg der Kerosinpreise hat der British-Airways-Mutter IAG im Sommer einen Gewinnrückgang eingebrockt. Weil die Treibstoffrechnung um 30 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro stieg, fiel der operative Gewinn im reisestarken dritten Quartal mit 1,7 Milliarden Euro rund 16 Prozent niedriger aus als ein Jahr zuvor, wie die International Airlines Group (IAG) am Freitag mitteilte. Konzernchef Luis Gallego rechnet wie seine Kollegen von Lufthansa und Air France-KLM nun auch für das laufende Jahr mit einer noch höheren Kerosinrechnung als im Sommer vorhergesagt.

ROUNDUP: Freenet kündigt Aktienrückkauf an - Aktie kaum bewegt

BÜDELSDORF - Der Mobilfunkanbieter Freenet lässt seine Anteilseigner an dem durch den Verkauf von Ceconomy-Aktien ausgelösten Geldsegen teilhaben. Bis zum Ende des kommenden Geschäftsjahrs sollen für bis zu 75 Millionen Euro eigene Papiere zurückgekauft werden, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend in Büdelsdorf mit. Die so erworbenen eigenen Aktien sollen eingezogen werden, was den Gewinn je Anteilschein rechnerisch erhöht. Die Aktie legte am Freitag zunächst zu, gab den Großteil ihrer Gewinne im sehr schwachen Börsenumfeld aber wieder ab.

Airbus muss bis Jahresende noch rund 250 Jets ausliefern

TOULOUSE - Dem weltgrößten Flugzeughersteller Airbus stehen bei der Auslieferung neuer Maschinen auch Ende 2026 zwei heiße Monate bevor. Um den geplanten Jahresrekord von 870 ausgelieferten Maschinen zu erreichen, müssen im November und Dezember insgesamt fast 250 Airbus-Jets den Weg zu den Kunden finden. In den ersten zehn Monaten waren es erst 621 Stück, davon 74 im Oktober, wie der Dax-Konzern am Freitag in Toulouse mitteilte.



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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha



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