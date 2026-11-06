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WKN: 823212 | ISIN: DE0008232125 | Ticker-Symbol: LHA
Xetra
06.11.26 | 15:14
8,322 Euro
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Branche
Luftfahrt/Rüstung
Aktienmarkt
MDAX
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1-Jahres-Chart
DEUTSCHE LUFTHANSA AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 5-Tage-Chart
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8,4128,41816:36
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AIR FRANCE-KLM
AIR FRANCE-KLM SA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AIR FRANCE-KLM SA13,585+9,07 %
AIRBUS SE196,14-1,43 %
CECONOMY AG4,5250,00 %
DAIMLER TRUCK HOLDING AG39,700-5,27 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG8,322+1,64 %
FREENET AG23,2400,00 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA5,220+1,75 %
JOST WERKE SE59,60+3,11 %
STABILUS SE15,260-5,69 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.