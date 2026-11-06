Bei Cambria Gold Mines handelt es sich um ein kanadisches Gold-Entwicklungsunternehmen mit den Projekten Premier und Red Mountain. Mit der Ankündigung, die vorhandene Aufbereitungsanlage Ende 2027 wieder in Betrieb nehmen zu wollen, hat das Unternehmen einen wichtigen Meilenstein erreicht. Die angestrebte Inbetriebnahme könnte auch für die Aktie zu einem Wendepunkt werden. Inbetriebnahme für Ende 2027 geplant Darauf haben Anleger lange gewartet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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