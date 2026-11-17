Nach einem dramatischen Kurssturz könnte sich bei Cambria Gold Mines allmählich eine interessante Einstiegschance ergeben. Während die Aktie seit ihrem Hoch Ende April - belastet durch Projektverzögerungen und höhere Anlaufkosten - mehr als -70% an Wert verloren hat, mehren sich auf operativer Ebene die positiven Nachrichten. Hochgradige Goldfunde, ein beachtlicher Insiderkauf und Fortschritte bei der Vorbereitung des Produktionsneustarts sorgen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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