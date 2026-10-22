Bei Cambria Gold Mines gibt es neue Hoffnung für Anleger. Das kanadische Bergbauunternehmen hat erneut hochgradige Goldfunde gemeldet und macht auch beim geplanten Neustart seiner Minen Fortschritte. Bis Ende 2027 soll die Produktion wieder anlaufen, doch bis dahin steht noch einiges an Arbeit an. Können die jüngsten Ergebnisse der Aktie neuen Schwung verleihen oder sind die Risiken weiterhin zu groß? Ein Blick auf die aktuellen Unternehmensmeldungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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