Endspurt...: Rohstoffmesse München 2026 - Jetzt noch schnell Anmelden und sich für Silber Qualifizieren!

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Von Rohstoff-Unternehmen informieren lassen und mit echtem Silber nach Hause gehen!

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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

am 6. und 7. November 2026 öffnet die Rohstoffmesse München in der Motorworld ihre Tore. Mehr als 60 Rohstoffunternehmen präsentieren sich den Anlegern - darunter vier besonders interessante Goldgesellschaften.

Und wer mindestens 15 Managementgespräche erfolgreich absolviert, erhält vom Veranstalter eine Unze Silber geschenkt!

Der Goldmarkt bietet Anlegern derzeit weit mehr als nur die Aussicht auf steigende Edelmetallpreise. Besonders bei den Minengesellschaften eröffnen sich interessante Perspektiven: Während einige Unternehmen ihre Förderung ausbauen und von hohen Goldpreisen profitieren, stehen andere kurz vor dem Produktionsstart oder treiben die Erschließung gewaltiger Lagerstätten voran. Welche Gesellschaften das größte Potenzial besitzen und wo die entscheidenden Meilensteine bevorstehen, lässt sich auf der Rohstoffmesse München im direkten Austausch mit den Verantwortlichen herausfinden.

Goldunternehmen, die zum Gespräch einladen…

First Mining Gold - Zwei Goldgiganten in Kanada

First Mining Gold verfügt mit Springpole in Ontario und Duparquet in Québec über zwei der größten unerschlossenen Goldprojekte Kanadas. Bei Springpole wurde im Juni 2026 eine wichtige Hürde genommen: die Genehmigung der bundesstaatlichen Umweltverträglichkeitsprüfung. Die aktualisierte Vormachbarkeitsstudie sieht in den ersten fünf Produktionsjahren durchschnittlich rund 330.000 Unzen Gold jährlich vor. Gleichzeitig liefern neue Bohrungen bei Duparquet vielversprechende Ergebnisse. Zwei Großprojekte mit erheblichem Entwicklungspotenzial, über deren nächste Schritte sich ein Managementgespräch lohnen sollte.

Cerrado Gold - Goldproduktion nimmt Fahrt auf

Cerrado Gold zeigt mit seiner Minera-Don-Nicolas-Mine in Argentinien, welches Potenzial bereits produzierende Goldunternehmen bieten können. Im zweiten Quartal 2026 förderte die Gesellschaft 15.415 Unzen Goldäquivalent und erwirtschaftete ein bereinigtes EBITDA von 28,2 Millionen US-Dollar. Für das Gesamtjahr werden weiterhin 50.000 bis 60.000 Unzen Goldäquivalent angepeilt. Zusätzliche Explorationsarbeiten sollen die Ressourcenbasis vergrößern und die Lebensdauer der Mine verlängern. Welche genauen Wachstumspläne das Management verfolgt, erfahren Sie auf der Rohstoffmesse in München direkt von den Verantwortlichen.

Cambria Gold Mines - Neustart mit klarer Perspektive

Cambria Gold Mines, ehemals Ascot Resources, arbeitet am Neustart seiner Goldprojekte Premier und Red Mountain im kanadischen British Columbia. Nach einer umfassenden finanziellen Restrukturierung schreiten Bauarbeiten, Genehmigungsverfahren und technische Planungen voran. Die bestehende Aufbereitungsanlage bei Premier soll mit einer Kapazität von 2.500 Tonnen Erz täglich im vierten Quartal 2027 in Betrieb genommen werden. Auch die Erschließung der hochgradigen Red-Mountain-Lagerstätte macht Fortschritte. Welche, erfahren Sie auf der Messe direkt von den Firmenlenkern. Ein spannender Kandidat für Anleger, die auf erfolgreiche Minenneustarts setzen.

Cabral Gold - Der Sprung zum Goldproduzenten ist geschafft!

Cabral Gold hat bei seinem Cuiú-Cuiú-Projekt in Brasilien einen entscheidenden Meilenstein erreicht: Im September 2026 wurde erstmals Gold gegossen und anschließend erfolgreich verkauft. Mehr als 2.400 Unzen Gold wurden bereits zu einem durchschnittlichen Nettoverkaufspreis von über 4.200 US-Dollar je Unze veräußert. Die kommerzielle Produktion soll noch im vierten Quartal 2026 beginnen. Gleichzeitig bietet das weitläufige Projektgebiet erhebliches zusätzliches Explorationspotenzial. Ein idealer Zeitpunkt, um mit dem Management über den Produktionshochlauf und die weiteren Wachstumspläne zu sprechen.

Netzwerken lohnt sich - und wird sogar belohnt!

Diese vier Goldgesellschaften sind nur ein kleiner Ausschnitt des umfangreichen Messeprogramms. Nutzen Sie die Gelegenheit, mit Unternehmenschefs und Branchenexperten persönlich ins Gespräch zu kommen, neue Investmentideen zu entdecken und sich ein eigenes Bild von den Chancen am Rohstoffmarkt zu machen.

Quelle: https://www.rohstoffmesse-muenchen.de/

Besonderer Anreiz: Wer über die offizielle Meeting-Plattform mindestens 15 Gespräche bucht und diese während der Messe erfolgreich durchführt, erhält nach Überprüfung vom Veranstalter eine physische Unze Silber geschenkt!

Registrieren Sie sich für den offiziellen Meeting-Planer unter folgendem Link: SIGN UP

Der Eintritt zur Rohstoffmesse ist kostenlos, die verfügbaren Gesprächstermine jedoch begrenzt. Zögern Sie am besten nicht und melden Sie sich an, vor allem für die Meetings.

Kostenlose Eintrittskarten: https://www.rohstoffmesse-muenchen.de/

Management-Meetings buchen:

https://app.simple-conference.com/conferences/munich-mining-conference-2026/register/attendee

Viele Grüße vom Orga Team

der

Rohstoffmesse München 2026

Die Michael Türk Finanzinformationsdienstleistung als Veranstalter erhält für die Messeteilnahme von den genannten Unternehmen eine finanzielle Vergütung, wodurch ein eindeutiger und konkreter Interessenskonflikt besteht, auf diesen hiermit hingewiesen wird.

Hinweis/Anzeige: Keine Anlageberatung. Aktien sind volatil; Totalverlust möglich. Etwaige Interessenkonflikte beachten.

Enthaltene Werte: CA1271061022,CA3208901064,CA1567881018,CA1320631080