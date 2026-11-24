Bei Cambria Gold Mines handelt es sich um ein interessantes kanadisches Goldentwicklungsunternehmen mit den beiden Projekten Premier und Red Mountain. Zuletzt veröffentlichte das Unternehmen erneut vielversprechende Bohrergebnisse mit teilweise sehr hohen Goldgehalten. Gleichzeitig kommen die Vorbereitungen für die Wiederaufnahme der Produktion am Premier-Goldprojekt voran. Für Anleger stellt sich damit die Frage, ob sich hier ein aussichtsreicher ...

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