Santa Clara - Eine Affäre des Nvidia-Chefs Jensen Huang mit einer möglichen chinesischen Spionin erschüttert die Tech-Industrie. Der Konzern, dessen Chips zur Schlüsseltechnik des KI-Booms wurden, leitete eine Untersuchung ein. Huang gab die Untreue nach anfänglichen Dementis zu. Von Nvidias Verwaltungsrat hiess es, während man derzeit keinen Grund zur Annahme habe, dass Geschäftsgeheimnisse von Nvidia oder die Nationale Sicherheit der USA kompromittiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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