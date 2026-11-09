LAIQON Kapitalmarkt-Insights Oktober 2026

22.09.2026 -
Robustes Wachstum trifft auf steigenden Inflations- und Zinsdruck
Fazit - das Wichtigste auf einen Blick
• Die Weltwirtschaft bleibt widerstandsfähig, während steigender Inflationsdruck und ein länger anhaltendes Hochzinsumfeld die zentralen Herausforderungen darstellen.
• Wir haben die Aktienquote leicht reduziert, da höhere Zinsen, steigende Credit Spreads und eine geringe Marktbreite für ein selektiveres Aktienmarktumfeld sprechen.
• Das deutlich gestiegene Renditeniveau erhöht die Attraktivität von Anleihen; gleichzeitig bleiben wir angesichts geopolitischer Risiken und möglicher Belastungen amStaatsanleihemarkt bei der Duration vorsichtig.
• Die deutlich gestiegenen Leitzins- und Renditeerwartungen erscheinen inzwischen weitgehend eingepreist, während die Belastungen für Konjunktur, Immobilien- undStaatsanleihemärkte zunehmen.