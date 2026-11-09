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09.11.2026 08:30 Uhr
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LAIQON Kapitalmarkt-Insights Oktober 2026

22.09.2026 -

Robustes Wachstum trifft auf steigenden Inflations- und Zinsdruck

Fazit - das Wichtigste auf einen Blick

• Die Weltwirtschaft bleibt widerstandsfähig, während steigender Inflationsdruck und ein länger anhaltendes Hochzinsumfeld die zentralen Herausforderungen darstellen.

• Wir haben die Aktienquote leicht reduziert, da höhere Zinsen, steigende Credit Spreads und eine geringe Marktbreite für ein selektiveres Aktienmarktumfeld sprechen.

• Das deutlich gestiegene Renditeniveau erhöht die Attraktivität von Anleihen; gleichzeitig bleiben wir angesichts geopolitischer Risiken und möglicher Belastungen amStaatsanleihemarkt bei der Duration vorsichtig.

• Die deutlich gestiegenen Leitzins- und Renditeerwartungen erscheinen inzwischen weitgehend eingepreist, während die Belastungen für Konjunktur, Immobilien- undStaatsanleihemärkte zunehmen.

Klicken Sie hier und lesen Sie den vollständigen Beitrag.

© 2026 Asset Standard
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

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