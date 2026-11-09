Hochgradige Silberproben, aussichtsreiche Goldziele und zwei zusätzliche Projekte: Rush Gold baut seine Präsenz in einem der bedeutendsten Bergbaustaaten der USA aus. Frisches Kapital schafft Spielraum für die nächsten Schritte.

Gold notiert bei rund 4.120 US-Dollar je Feinunze nach wie vor auf hohem Niveau. Für Explorer mit aussichtsreichen Projekten eröffnet dieses Preisniveau erhebliche Chancen - vorausgesetzt, die Geologie liefert. Genau hier setzt Rush Gold an: Der kanadische Rohstoffexplorer entwickelt ein wachsendes Nevada-Portfolio und verbindet die Suche nach Gold mit hochgradigen Silberzielen sowie zusätzlichem Kupfer- und Antimonpotenzial.

Skylight - auf der Spur eines verborgenen Goldsystems

Im Mittelpunkt steht das Skylight-Projekt nordwestlich von Tonopah. Verkieselte Deckschichten, Quarzadern und hydrothermale Veränderungen sprechen für ein weitgehend erhaltenes epithermales System. Bei solchen Strukturen können die sichtbaren Spuren an der Oberfläche auf mineralisierte Bereiche in der Tiefe hindeuten. Bereits frühere Betreiber untersuchten das Gelände mit Bohrungen. Die historischen Ergebnisse umfassen unter anderem 10,67 Meter mit durchschnittlich 0,49 Gramm Gold je Tonne. Geophysikalische Untersuchungen identifizierten anschließend zusätzliche Strukturen unterhalb der Deckschichten. Dort liegt der Ansatzpunkt für gezieltere Tests des Systems.

Die jüngsten veröffentlichten Oberflächenuntersuchungen erfassen einen Goldtrend über 1,2 Kilometer. Rush Gold kombiniert die Proben mit hochauflösenden WorldView-3-Satellitendaten und mineralogischen Analysen, um die aussichtsreichsten Ziele einzugrenzen. Die nächsten Bohrungen sollen zeigen, ob sich die Goldspuren an der Oberfläche in der Tiefe zu einer zusammenhängenden Mineralisierung verdichten. Erfolge können der derzeit am Boden liegenden Aktie jederzeit schnell neue Impulse geben.

Nur wenige Kilometer entfernt eröffnen sich bei Legal Tender weitere Explorationschancen. Hier meldete Rush Gold aus ausgewählten Gesteinsproben bis zu 2.770 Gramm Silber, sowie Goldwerte bis 2,41 Gramm je Tonne. Weitere Proben lieferten 292 und 105 Gramm Silber je Tonne. Besonders interessant ist das Hyland-Ziel: Historische Grubenbaue und aktuelle Untersuchungen zeichnen dort ein Gangsystem über rund 400 Meter nach. Rush Gold priorisiert diesen Bereich als Bohrziel. Die Spitzenwerte stammen aus ausgewählten Einzelproben. Weitere Untersuchungen sollen nun zeigen, welche durchschnittlichen Gehalte das Gangsystem aufweist und wie weit sich die Mineralisierung erstreckt. Rush Gold will die Ergebnisse nutzen, um die nächsten Bohrziele konkret festzulegen.

Mit neuen Projekten und frischem Geld zum Erfolg

Rush Gold verbreitert zugleich sein Portfolio. Mit der abgeschlossenen Übernahme von Landy Investments hat sich das Unternehmen Rechte an zwei weiteren Nevada-Projekten gesichert: einer vollständigen Beteiligung am Gold-Antimon-Projekt Douglas Canyon und einer 80-prozentigen Beteiligung am Kupfer-Gold-Projekt Hollow North-South. Dadurch entstehen Zusatzchancen auf Explorationserfolge. Die Transaktion umfasst die Ausgabe von 12,5 Millionen Rush Gold-Aktien, Barzahlungen und Warrants an die Verkäufer. Weitere Aktien werden erst bei festgelegten Bohrfortschritten fällig. Mit den beiden neuen Projekten steigen Rush Golds Chancen auf neue Entdeckungen. Neben Gold rücken nun auch Antimon und Kupfer in den Fokus.

Eine abgeschlossene Privatplatzierung hat Rush Gold rund 1,64 Millionen CAD eingebracht. Mit dem frischen Kapital treibt das Unternehmen die Exploration seiner Nevada-Projekte voran und bereitet die nächsten Bohrprogramme vor.

Nevada bleibt Schwergewicht der Goldexploration

AngloGold Ashanti, Barrick und Kinross investieren in die nächste Generation großer Goldprojekte in Nevada. AngloGold Ashantis Arthur Gold Project mit den Lagerstätten Silicon und Merlin verfügt laut Vormachbarkeitsstudie über wahrscheinliche Reserven von 4,9 Millionen Unzen Gold. Geplant ist eine durchschnittliche Jahresproduktion von etwa 500.000 Unzen.

Auch Nevada Gold Mines, das Gemeinschaftsunternehmen von Barrick und Newmont, baut seine Produktion aus. Die Goldrush-Untertagemine soll ab 2028 bei voller Auslastung mehr als 400.000 Unzen Gold jährlich liefern. Kinross treibt unterdessen den Ausbau von Round Mountain voran. Das Untertageprojekt Phase X soll die Förderung bis 2038 verlängern und über seine geplante Laufzeit rund 1,4 Millionen Unzen Goldäquivalent beisteuern.

Neue Entdeckungen und der Ausbau etablierter Minen halten Nevada damit stets im Fokus der Goldindustrie. In diesem Bundesstaat baut Rush Gold sein Portfolio nun aus und erschließt zusätzliche Explorationsziele.

Fazit

Rush Gold hat neben der Projektexpansion zuletzt hochgradige Silberproben vorgelegt und frisches Kapital aufgenommen. An der Börse ist das Unternehmen aber immer noch ein Leichtgewicht mit nur rund 3,5 Millionen CAD Marktkapitalisierung. Der niedrigen Börsenbewertung stehen vier aussichtsreiche Projekte mit Gold-, Silber-, Antimon- und Kupferpotenzial gegenüber.

Besonders spannend sind die nächsten Schritte bei Skylight und Legal Tender. Der 1,2 Kilometer lange Goldtrend und die Silberproben mit bis zu 2.770 Gramm je Tonne liefern konkrete Ziele für weitere Exploration. Douglas Canyon und Hollow North-South eröffnen zusätzliche Chancen auf Entdeckungen. Mit der abgeschlossenen Finanzierung verfügt Rush Gold über frisches Kapital, um diese Ziele voranzutreiben.

Schon ein überzeugender Bohrerfolg kann bei dieser kleinen Ausgangsbewertung potenziell eine kräftige Neubewertung auslösen. Die Rush Gold-Aktie bietet Anlegern damit bei Explorations- und Bohrerfolgen eine spekulative Hebelchance mit mehreren potenziellen Kurstreibern.

Weitere Informationen zu Rush Gold Corp. finden Sie im Unternehmensprofil auf Miningscout.de:

https://www.miningscout.de/minenaktien/rush-gold-corp/

Unternehmen: Rush Gold Corp.

WKN: A3EGYW

ISIN: CA78184E1034

Webseite: https://rushgoldcorp.com

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