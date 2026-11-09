Mit den jüngsten Quartalszahlen einiger Gaming-Aktien wie Hasbro, Sony und Konami, ist mir aufgefallen, dass es wohl kaum Zufall sein kann, dass sie allesamt fundamentale Glanzleistungen berichten. Die Zeiten, in denen der Erfolg rein von zyklischen Konsolen-Verkäufen oder teurer Spielzeug-Logistik abhing, sind vorbei. Die eigentlichen Kurstreiber sind heute hochmargige digitale Monetarisierung und IP-Lizenzierung. Für den Fall, dass mal wieder eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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