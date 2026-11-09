Zug - Die bekannten Schweizer Zahnärztinnen und Unternehmerinnen Haley und Goly Abivardi konkretisieren ihre Pläne für einen Börsengang ihres Zuger Dentalunternehmens Vvardis in den USA. Mit der Firma streben sie eine Bewertung von bis zu 4,37 Milliarden US-Dollar an. Wie aus dem bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Prospekt hervorgeht, will Vvardis rund 9,5 Millionen Aktien zu einem Preis zwischen 21 und 24 Dollar anbieten. Die Aktien sollen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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