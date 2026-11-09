Unterföhring (ots) -9. November 2026. Gutes Fernsehen für alle - und das seit fünf Jahren: Am Dienstag, 10. November 2026 feiern Sebastian Pufpaff und ProSieben den fünften "TV total"-Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch!"TV total" ist Sebastian PufpaffDer Grimme-Preisträger moderiert die Show nicht nur, er brennt auch für das, was er tut. Sebastian Pufpaff: "'TV total' finde ich ein geiles Format. Auch für unsere Zeit, weil Humor uns zusammenbringt. Das Zwerchfell setzt als Erstes ein, bevor das Hirn überhaupt nachdenkt, und das bringt uns zusammen.""TV total" ist eine BankNach dem überragenden Start am 10. November 2021 mit 27,8 Prozent Marktanteil in der ProSieben-Senderzielgruppe der 14- bis 49-Jährigen punktet "TV total" Woche für Woche bei den Zuschauern mit Quoten weit über dem Senderschnitt. Erst am 22. September 2026 holt die Show mit sensationellen 18,6 Prozent die drittbeste Quote ever. Sebastian Pufpaff über den Erfolg seiner Show: "'TV total' hat sich als Marke behauptet, und mit entsprechendem Personal kann das Ding immer weiterlaufen, weil es auch der Zeit angepasst werden kann. Ich halte 'TV total' für eins der wichtigsten Formate, die wir haben.""TV total" ist NippelboardGenau 2.309-mal hat Sebastian Pufpaff seit der ersten Ausgabe am 10. November 2021 aufs Nippelboard gedrückt. Die beliebtesten Clips: Armin Laschets "Isso", Gina-Lisas "Ab und tschu" und das "Tüt tüt tüt" des Feuerwehrmanns."TV total" ist WeltrekordMit stolzen 30 Metern hatte "TV total" in der XXL-Ausgabe vom 31. August 2024 die längste Rutschstange in einem TV-Studio. Das ist Weltrekord! Für Sebastian Pufpaff ist es viel mehr als nur Markenzeichen für die Show: "Ich kann zeigen, wie juvenil ich jetzt noch die Stange runterrutschen kann. Es sieht keiner, wie sehr das dann unten weh tut.""TV total" ist ausgezeichnet2023 wurde "TV total" mit Sebastian Pufpaff mit dem Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie Beste Comedy/Latenight ausgezeichnet.Produziert wird "TV total" von Brainpool. Das komplette Interview mit Sebastian Pufpaff finden Sie in Kürze hier (https://www.joyn.de/bts)."TV total" - immer dienstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und streamen auf JoynBasis: Marktstandard BewegtbildQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Content Intelligence; Erstellt: 06.11.2026 (endgültig gewichtet)Pressekontakt:Katrin Dietz, Jeanette KorkmannTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1154Katrin.Dietz@ProSiebenSat1.comJeanette.Korkmann@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingNadine VadersTel: +49 (0) 89 95 07 - 1161Nadine.Vaders@ProSiebenSat1.comProSiebenEin Sender der ProSiebenSat.1 Media SEOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6386645