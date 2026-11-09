Die IonQ-Aktie gehört zu den spannendsten, aber auch spekulativsten Technologiewerten an der Börse. Nach der Veröffentlichung der Q3-Zahlen am 5. November geriet das Papier zunächst unter Druck. Am Freitag folgte jedoch eine kräftige Gegenbewegung. Am Montag notiert sie aktuell bei 28,20 €. Ursache hierfür waren die guten Quartalszahlen sowie die erneute Prognoseanhebung. Hier stellt sich die Frage: Steht IonQ vor dem kommerziellen Durchbruch und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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