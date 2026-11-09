Während Unternehmen wie IonQ und D-Wave Quantum mit ihren Fortschritten im Quantencomputing die Aufmerksamkeit der Börse auf sich ziehen, arbeitet der etablierte Technologiekonzern IBM vergleichsweise unauffällig an einer führenden Position in diesem Zukunftsmarkt. Milliardeninvestitionen, leistungsfähigere Prozessoren und eine bereits ausgebaute Infrastruktur könnten dem Unternehmen in den kommenden Jahren einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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