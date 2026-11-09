Der Handel am OTCQB beginnt am 9. November 2026 unter dem Symbol "HANNF"

Vancouver, Kanada / 9. November 2026 / IRW-Press / Hannan Metals Limited ("Hannan" oder das "Unternehmen") (TSXV: HAN) (OTCQB: HANNF) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/hannan-metals-ltd/ - gibt bekannt, dass seine Stammaktien für den Handel am OTCQB Venture Market (der "OTCQB"), der von der OTC Markets Group Inc. betrieben wird, zugelassen wurden. Der Handel am OTCQB beginnt mit Marktöffnung am 9. November 2026 unter dem bestehenden Symbol des Unternehmens "HANNF". Die Stammaktien des Unternehmens wurden zuvor am OTC Pink-Markt notiert und werden weiterhin an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol "HAN" gehandelt.

Wichtige Punkte:

Die Stammaktien von Hannan wurden für den Wechsel vom OTC Pink zum OTCQB Venture Market zugelassen; der Handel am OTCQB beginnt am 9. November 2026 unter dem bestehenden Symbol "HANNF".

Die Stammaktien des Unternehmens werden weiterhin an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol "HAN" gehandelt.

Der OTCQB bietet US-Anlegern einen verbesserten Zugang zum Unternehmen sowie eine höhere Sichtbarkeit, einschließlich Echtzeit-Level-2-Kurse auf www.otcmarkets.com

Michael Hudson, CEO, erklärt: "Der Wechsel zum OTCQB bietet US-Anlegern eine einfachere und transparentere Möglichkeit, Hannan zu verfolgen und Anteile zu erwerben. Der Zeitpunkt passt gut für uns. Das Projekt Previsto in Peru schreitet im Genehmigungsverfahren voran, und die Untersuchungsergebnisse aus unserem zweiten Bohrprogramm in Stavaträsk in Schweden werden in wenigen Wochen erwartet. Wir möchten, dass diese Ergebnisse ein möglichst breites Publikum erreichen."

OTCQB Venture Market

Der OTCQB ist eine US-amerikanische Handelsplattform, die von der OTC Markets Group Inc. für unternehmerisch tätige und in der Entwicklungsphase befindliche Unternehmen betrieben wird. Um zugelassen zu werden, müssen Unternehmen ihre Finanzberichterstattung auf dem neuesten Stand halten, einen Mindestkurs-Test erfüllen und sich einem jährlichen Verifizierungs- sowie Management-Zertifizierungsprozess unterziehen. Diese Standards bieten eine solide Grundlage für Transparenz sowie die Technologie und Regulierung, um die Informationen und das Handelserlebnis für Anleger zu verbessern.

Der Wechsel vom OTC Pink wird voraussichtlich die Sichtbarkeit und Zugänglichkeit des Unternehmens für US-Anleger verbessern. US-Anleger finden aktuelle Finanzinformationen und Echtzeit-Level-2-Kurse des Unternehmens unter www.otcmarkets.com

Über Hannan Metals Limited (TSXV:HAN) (OTCQB: HANNF)

http://www.hannanmetals.com ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Weiterentwicklung seines Gold-Kupfer-Vorkommens Previsto (Amanecer-Projekt) in Peru liegt und das über eine Option zum Erwerb von 100 % an drei hochgradigen Goldprojekten in Schweden verfügt. In den letzten zehn Jahren hat das Team hinter Hannan eine lange und erfolgreiche Bilanz bei der Entdeckung, Finanzierung und Weiterentwicklung von Mineralprojekten in Australien, Europa und Südamerika vorzuweisen.

Weitere Informationen

Weitere Erläuterungen und Analysen zu den Projekten des Unternehmens finden Sie auf der Website von Hannan Metals unter www.hannanmetals.com sowie auf dem YouTube-Kanal von Hannan unterwww.youtube.com/@HannanMetals .

Im Namen des Vorstands,

"Michael Hudson"

Michael Hudson, Vorstandsvorsitzender und CEO

Weitere Informationen

http://www.hannanmetals.com

1305 - 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7

Mariana Bermudez, Unternehmenssekretärin

+1 (604) 685 9316, info@hannanmetals.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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