So langsam kommt der Markt für Hybrid-PPAs in Deutschland in Schwung. So schlossen MVV Trading und Solarcomplex eine fünfjährige Vereinbarung für das Co-Location-Projekt "Kaltes Brünnle" in der Nähe von Tengen, wie die Unternehmen am Freitag mitteilten. Der Stromabnahmevertrag (PPA) umfasst eine Photovoltaik-Anlage mit 4,5 Megawatt Leistung, die mit einem Grünstromspeicher mit 3,6 Megawatt Leistung und 7,2 Megawattstunden Kapazität kombiniert ist. Der Hybrid-PPA basiert auf dem Pay-as-Injected-Modell, das sich in jüngster Vergangenheit immer größerer Beliebtheit erfreut. Dabei zahlt MVV Trading ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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