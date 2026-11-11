Der Mannheimer Versorger MVV Energie übernimmt sämtliche Anteile von Enerix. Der Photovoltaik- und Wärmepumpen-Spezialist mit Zentrale in Regensburg agiert als Franchise-Anbieter. Das Franchisesystem mit seinen regionalen und unternehmerisch eigenständigen Fachbetrieben soll vollständig erhalten bleiben, ebenso die Endkundenmarke Enerix. Zum Franchise-Netzwerk von Enerix gehören rund 90 Partner. Die Transaktion umfasst die Franchise-Zentrale in Regensburg sowie die Musterbetriebe für Vertrieb und Montage in Regensburg und Nürnberg. Die Enerix-Fachbetriebe bleiben die persönlichen Ansprechpartner ...

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