Der Energiekonzern MVV übernimmt sämtliche Anteile an der Enerix Franchise GmbH & Co. KG. Das Photovoltaik-Franchisesystem, die Marke und die Zentrale in Regensburg bleiben erhalten. Die MVV Energie AG übernimmt den bundesweit tätigen Photovoltaik-Anbieter Enerix. Der Mannheimer Energiekonzern und der 2007 in Regensburg als Franchisesystem gegründete Solar-Pionier wollen die dezentrale Energieversorgung der Zukunft gemeinsam weiterentwickeln. Ziel ist es, Energietechnik von Photovoltaik über Speicher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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