Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
FR0014011O84 Acheter-Louer.fr S.A. 09.11.2026 FR001401B5X2 Acheter-Louer.fr S.A. 10.11.2026 Tausch 10000:1
US36165A1025 GEE Group Inc. 09.11.2026 US36165A5083 GEE Group Inc. 10.11.2026 Tausch 30:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
FR0014011O84 Acheter-Louer.fr S.A. 09.11.2026 FR001401B5X2 Acheter-Louer.fr S.A. 10.11.2026 Tausch 10000:1
US36165A1025 GEE Group Inc. 09.11.2026 US36165A5083 GEE Group Inc. 10.11.2026 Tausch 30:1
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