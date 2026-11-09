The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 09.11.2026.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 09.11.2026
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ISIN Name
DE000A40ZVV0 CECONOMY AG ON Z.VERK.
FR0014011O84 ACHETER-LOUER EO -,0002
US36165A1025 GEE GROUP INC.
US77543R1023 ROKU INC CL. A DL-,0001
US82322V1008 SHEN.X.T.UNSP.ADRS/2 HD 1
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 09.11.2026
.
ISIN Name
DE000A40ZVV0 CECONOMY AG ON Z.VERK.
FR0014011O84 ACHETER-LOUER EO -,0002
US36165A1025 GEE GROUP INC.
US77543R1023 ROKU INC CL. A DL-,0001
US82322V1008 SHEN.X.T.UNSP.ADRS/2 HD 1
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