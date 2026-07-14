Das Instrument 8ME AU000000MCE6 MATRIX COMPOSIT.+ENGINEE. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.07.2026 und ex Kapitalmassnahme am 15.07.2026

The instrument 8ME AU000000MCE6 MATRIX COMPOSIT.+ENGINEE. EQUITY is traded cum capital adjustment on 14.07.2026 and ex capital adjustment on 15.07.2026



Das Instrument TM9 NO0010360019 NORAM DRILLING CO. NK 2 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.07.2026 und ex Kapitalmassnahme am 15.07.2026

The instrument TM9 NO0010360019 NORAM DRILLING CO. NK 2 EQUITY is traded cum capital adjustment on 14.07.2026 and ex capital adjustment on 15.07.2026



Das Instrument DTT ZAE000017745 DATATEC LTD RC-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.07.2026 und ex Kapitalmassnahme am 15.07.2026

The instrument DTT ZAE000017745 DATATEC LTD RC-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 14.07.2026 and ex capital adjustment on 15.07.2026



Das Instrument 2ZT1 FR0014011O84 ACHETER-LOUER EO -,0112 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.07.2026 und ex Kapitalmassnahme am 15.07.2026

The instrument 2ZT1 FR0014011O84 ACHETER-LOUER EO -,0112 EQUITY is traded cum capital adjustment on 14.07.2026 and ex capital adjustment on 15.07.2026





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