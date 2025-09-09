The following instruments on XETRA do have their first trading 09.09.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 09.09.2025
Aktien
1 NL0015002AM0 Sono Group N.V.
2 FR0014011O84 Acheter-Louer.fr S.A.
3 CA5651276027 Maple Gold Mines Ltd.
Anleihen
1 USG0399BAC12 Antofagasta PLC
2 US260543DP51 The Dow Chemical Co.
3 US13607QFD97 Canadian Imperial Bank of Commerce
4 US172967QH76 Citigroup Inc.
5 US172967QF11 Citigroup Inc.
6 USF2280BAC03 Crédit Agricole S.A.
7 XS3152574763 Forvia SE
8 USX6000AAA61 Nordea Bank Abp
9 US04522KAR77 Asian Infrastructure Investment Bank
10 CH1478430841 Bayer AG
11 CH1478430858 Bayer AG
12 FR0014012II5 Frankreich, Republik
13 CH1471403852 Zürcher Kantonalbank
14 US04010LBL62 Ares Capital Corp.
15 US11120VAP85 Brixmor Operating Partnership L.P.
16 US13607QFE70 Canadian Imperial Bank of Commerce
17 XS3173575591 IHG Finance LLC
18 US55087PAE43 Lyft Inc.
19 DE000NLB5GA3 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
20 DE000NLB5F85 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
21 DE000NLB5F69 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
22 SK4000027918 Tatra Banka AS
23 XS3176804576 Dometic Group AB
24 US71647NBN84 Petrobras Global Finance B.V.
25 XS3176108747 Silgan Holdings Inc.
26 DE000CZ457C6 Commerzbank AG
27 US260543DN04 The Dow Chemical Co.
