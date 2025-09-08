Das Instrument M3G CA5651271077 MAPLE GOLD MINES LTD EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 08.09.2025

The instrument M3G CA5651271077 MAPLE GOLD MINES LTD EQUITY is traded ex capital adjustment on 08.09.2025



Das Instrument 2ZT FR001400SOY2 ACHETER-LOUER EO 0,112 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.09.2025 und ex Kapitalmassnahme am 09.09.2025

The instrument 2ZT FR001400SOY2 ACHETER-LOUER EO 0,112 EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.09.2025 and ex capital adjustment on 09.09.2025



Das Instrument F62 NO0012697715 ENERGEIA AS NK 0,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.09.2025 und ex Kapitalmassnahme am 09.09.2025

The instrument F62 NO0012697715 ENERGEIA AS NK 0,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.09.2025 and ex capital adjustment on 09.09.2025



Das Instrument I0Q KYG286871044 DIGINEX LTD O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.09.2025 und ex Kapitalmassnahme am 09.09.2025

The instrument I0Q KYG286871044 DIGINEX LTD O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.09.2025 and ex capital adjustment on 09.09.2025





