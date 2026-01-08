EQS-News: Diginex Limited
Diginex Limited verkündet Unterzeichnung eines verbindlichen Vertrags zur Übernahme von Plan A und schafft eine der führenden integrierten ESG-, Carbon-Accounting- und Dekarbonisierungsplattformen Europas
Das kombinierte Unternehmen wird eine einheitliche, hochentwickelte Plattform bereitstellen, um über bestehende strategische Beziehungen hinaus zu wachsen, darunter HSBC, Coca-Cola, Visa und BMW.
LONDON, 8. Januar 2026 - Diginex Limited (NASDAQ: DGNX), ein führender Anbieter von Sustainability-RegTech- und Datenmanagementlösungen, gab heute die Unterzeichnung eines verbindlichen Kauf- und Übertragungsvertrags für Geschäftsanteile ("share purchase and transfer agreement" - "SPTA") zur Übernahme der PlanA.earth GmbH ("Plan A") bekannt, einer der führenden KI-gestützten Plattformen Europas für Carbon Accounting und Dekarbonisierung. Der SPTA sieht vor, dass Diginex den Verkäufern von Plan A 3 Mio. € in bar sowie 6.720.317 Stammaktien von Diginex mit einem Wert von 52 Mio. € im Austausch gegen 100 % der Anteile an Plan A überträgt.
Mit dieser Transaktion begrüßt Diginex Visa und die Deutsche Bank als Aktionäre und freut sich darauf, künftig mit ihnen als Stakeholder zusammenzuarbeiten.
Diese strategische Akquisition vereint die preisgekrönten ESG-Reporting-Fähigkeiten von Diginex, die 19 globale Berichtsstandards abdecken, mit der ebenfalls preisgekrönten Carbon-Accounting- und Dekarbonisierungstechnologie von Plan A. Nach Abschluss der Übernahme erwartet Diginex, eine skalierte, integrierte Nachhaltigkeitsplattform anzubieten, die regulatorische Berichterstattung, Emissionen entlang der Wertschöpfungskette und Dekarbonisierungsstrategien miteinander verknüpft. Wir sind der Auffassung, dass die kombinierte Plattform Dekarbonisierung als messbaren Treiber finanzieller Erträge neu positioniert, gestützt durch umfassende Analysen der Wertschöpfungskette und Scope-3-Emissionen.
Darüber hinaus wird Diginex Unternehmen eine strategische One-Stop-End-to-End-Lösung für sämtliche Anforderungen in den Bereichen Unternehmensaudit, ESG-Berichterstattung und Dekarbonisierung anbieten, einschließlich Transparenz in der Lieferkette, Zieldefinition und Performance-Tracking.
Diese Akquisition positioniert Diginex optimal, um vom schnell wachsenden globalen Markt für ESG-Reporting- und Carbon-Accounting-Software zu profitieren. Branchenstudien schätzen, dass der breitere Markt für ESG- und Nachhaltigkeitssoftware in den nächsten fünf Jahren mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 20-25 % wachsen und bis 2030 ein Volumen von 80-100 Mrd. US-Dollar erreichen wird.
Wir sind der Ansicht, dass sich die Sustainability-RegTech-Branche an einem entscheidenden Wendepunkt befindet. Unternehmen sehen sich mit einer beispiellosen Konvergenz regulatorischer, investorenseitiger und kundenseitiger Erwartungen konfrontiert, darunter verschärfte Anforderungen an die Klimaberichterstattung, Netto-Null-Verpflichtungen sowie eine steigende Nachfrage nach nachvollziehbaren Scope-3-Daten und glaubwürdigen, prüfbaren Dekarbonisierungsplänen. Wir erwarten, dass das Angebot von Diginex dieser Nachfrage gerecht werden kann.
Ein verbesserter Zugang zu Kapital wird es beiden Unternehmen ermöglichen, ihre globale Expansion zu beschleunigen. Diginex wird seine Präsenz in Europa durch die etablierte regionale Verankerung und den Enterprise-Kundenstamm von Plan A vertiefen, während Plan A das Wachstum in Asien und Nordamerika über die globale Infrastruktur von Diginex und die Plattform eines börsennotierten Unternehmens beschleunigen wird.
"Die Übernahme von Plan A markiert einen transformativen Meilenstein bei der Bereitstellung der fortschrittlichsten und benutzerfreundlichsten Nachhaltigkeitsplattform auf dem Markt", sagte Miles Pelham, Chairman von Diginex. "Die Synergien zwischen unseren ESG-Tools und der Carbon-Expertise von Plan A werden Unternehmen weltweit in die Lage versetzen, sich in zunehmend komplexen regulatorischen Umfeldern zu orientieren und datenbasierte Fortschritte in Richtung Nachhaltigkeitsziele und finanzieller Zielsetzungen zu erzielen."
"Der Zusammenschluss mit Diginex stellt einen klaren Wendepunkt für unsere Branche dar", sagte Lubomila Jordanova, Gründerin und CEO von Plan A. "Zu lange war der Markt stark fragmentiert, sodass Unternehmen gezwungen waren, unterschiedliche, voneinander isolierte Lösungen für Lieferkettentransparenz, ESG-Berichterstattung, Carbon Accounting und Dekarbonisierung zu verwalten. Durch die Vereinigung der hochpräzisen Dekarbonisierungstechnologie von Plan A mit der RegTech- und Regulierungsexpertise von Diginex werden wir eine einheitliche, hochentwickelte Plattform bereitstellen können, die fragmentierte Daten in messbare Klimaauswirkungen und einen klaren finanziellen ROI überführt."
Plan A wurde von Torch Partners und Morrison & Foerster beraten. Diginex wurde von McDermott Will & Schulte sowie Gibson Dunn beraten.
