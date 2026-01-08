EQS-News: Diginex Limited / Schlagwort(e): Ankauf

Diginex Limited verkündet Unterzeichnung eines verbindlichen Vertrags zur Übernahme von Plan A und schafft eine der führenden integrierten ESG-, Carbon-Accounting- und Dekarbonisierungsplattformen Europas Das kombinierte Unternehmen wird eine einheitliche, hochentwickelte Plattform bereitstellen, um über bestehende strategische Beziehungen hinaus zu wachsen, darunter HSBC, Coca-Cola, Visa und BMW.

LONDON, 8. Januar 2026 - Diginex Limited (NASDAQ: DGNX), ein führender Anbieter von Sustainability-RegTech- und Datenmanagementlösungen, gab heute die Unterzeichnung eines verbindlichen Kauf- und Übertragungsvertrags für Geschäftsanteile ("share purchase and transfer agreement" - "SPTA") zur Übernahme der PlanA.earth GmbH ("Plan A") bekannt, einer der führenden KI-gestützten Plattformen Europas für Carbon Accounting und Dekarbonisierung. Der SPTA sieht vor, dass Diginex den Verkäufern von Plan A 3 Mio. € in bar sowie 6.720.317 Stammaktien von Diginex mit einem Wert von 52 Mio. € im Austausch gegen 100 % der Anteile an Plan A überträgt. Mit dieser Transaktion begrüßt Diginex Visa und die Deutsche Bank als Aktionäre und freut sich darauf, künftig mit ihnen als Stakeholder zusammenzuarbeiten. Diese strategische Akquisition vereint die preisgekrönten ESG-Reporting-Fähigkeiten von Diginex, die 19 globale Berichtsstandards abdecken, mit der ebenfalls preisgekrönten Carbon-Accounting- und Dekarbonisierungstechnologie von Plan A. Nach Abschluss der Übernahme erwartet Diginex, eine skalierte, integrierte Nachhaltigkeitsplattform anzubieten, die regulatorische Berichterstattung, Emissionen entlang der Wertschöpfungskette und Dekarbonisierungsstrategien miteinander verknüpft. Wir sind der Auffassung, dass die kombinierte Plattform Dekarbonisierung als messbaren Treiber finanzieller Erträge neu positioniert, gestützt durch umfassende Analysen der Wertschöpfungskette und Scope-3-Emissionen. Darüber hinaus wird Diginex Unternehmen eine strategische One-Stop-End-to-End-Lösung für sämtliche Anforderungen in den Bereichen Unternehmensaudit, ESG-Berichterstattung und Dekarbonisierung anbieten, einschließlich Transparenz in der Lieferkette, Zieldefinition und Performance-Tracking. Diese Akquisition positioniert Diginex optimal, um vom schnell wachsenden globalen Markt für ESG-Reporting- und Carbon-Accounting-Software zu profitieren. Branchenstudien schätzen, dass der breitere Markt für ESG- und Nachhaltigkeitssoftware in den nächsten fünf Jahren mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 20-25 % wachsen und bis 2030 ein Volumen von 80-100 Mrd. US-Dollar erreichen wird. Wir sind der Ansicht, dass sich die Sustainability-RegTech-Branche an einem entscheidenden Wendepunkt befindet. Unternehmen sehen sich mit einer beispiellosen Konvergenz regulatorischer, investorenseitiger und kundenseitiger Erwartungen konfrontiert, darunter verschärfte Anforderungen an die Klimaberichterstattung, Netto-Null-Verpflichtungen sowie eine steigende Nachfrage nach nachvollziehbaren Scope-3-Daten und glaubwürdigen, prüfbaren Dekarbonisierungsplänen. Wir erwarten, dass das Angebot von Diginex dieser Nachfrage gerecht werden kann. Ein verbesserter Zugang zu Kapital wird es beiden Unternehmen ermöglichen, ihre globale Expansion zu beschleunigen. Diginex wird seine Präsenz in Europa durch die etablierte regionale Verankerung und den Enterprise-Kundenstamm von Plan A vertiefen, während Plan A das Wachstum in Asien und Nordamerika über die globale Infrastruktur von Diginex und die Plattform eines börsennotierten Unternehmens beschleunigen wird. "Die Übernahme von Plan A markiert einen transformativen Meilenstein bei der Bereitstellung der fortschrittlichsten und benutzerfreundlichsten Nachhaltigkeitsplattform auf dem Markt", sagte Miles Pelham, Chairman von Diginex. "Die Synergien zwischen unseren ESG-Tools und der Carbon-Expertise von Plan A werden Unternehmen weltweit in die Lage versetzen, sich in zunehmend komplexen regulatorischen Umfeldern zu orientieren und datenbasierte Fortschritte in Richtung Nachhaltigkeitsziele und finanzieller Zielsetzungen zu erzielen." "Der Zusammenschluss mit Diginex stellt einen klaren Wendepunkt für unsere Branche dar", sagte Lubomila Jordanova, Gründerin und CEO von Plan A. "Zu lange war der Markt stark fragmentiert, sodass Unternehmen gezwungen waren, unterschiedliche, voneinander isolierte Lösungen für Lieferkettentransparenz, ESG-Berichterstattung, Carbon Accounting und Dekarbonisierung zu verwalten. Durch die Vereinigung der hochpräzisen Dekarbonisierungstechnologie von Plan A mit der RegTech- und Regulierungsexpertise von Diginex werden wir eine einheitliche, hochentwickelte Plattform bereitstellen können, die fragmentierte Daten in messbare Klimaauswirkungen und einen klaren finanziellen ROI überführt." Plan A wurde von Torch Partners und Morrison & Foerster beraten. Diginex wurde von McDermott Will & Schulte sowie Gibson Dunn beraten. Über Diginex

Diginex Limited (NASDAQ: DGNX; ISIN KYG286871044), mit Hauptsitz in London, ist ein nachhaltiges RegTech-Unternehmen, das Unternehmen und Regierungen dabei unterstützt, die Datenerfassung und Berichterstattung in den Bereichen ESG, Klima und Lieferkette zu optimieren. Das Unternehmen nutzt Blockchain-, KI-, maschinelles Lernen und Datenanalysetechnologien, um Veränderungen voranzutreiben und die Transparenz in der regulatorischen Berichterstattung von Unternehmen und im Bereich der nachhaltigen Finanzierung zu erhöhen. Die Produkte und Dienstleistungen von Diginex ermöglichen es Unternehmen, Nachhaltigkeitsdaten über eine benutzerfreundliche Software zu erfassen, auszuwerten und zu teilen. Die preisgekrönte ESG-Plattform von Diginex unterstützt 19 globale Rahmenwerke, darunter GRI (die "Global Reporting Initiative"), SASB (das "Sustainability Accounting Standards Board") und TCFD (die "Task Force on Climate-related Financial Disclosures"). Kunden profitieren von einer umfassenden Unterstützung, die von Wesentlichkeitsbewertungen und Datenmanagement bis hin zur Einbindung von Interessengruppen, der Erstellung von Berichten und einem ESG-Rating-Support-Service reicht. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.diginex.com/ Über Plan A (plana.earth)

Plan A ist Europas führender Greentech-Anbieter und bietet eine KI-gestützte Plattform, die Carbon Accounting und ESG-Berichterstattung für mehr als 1.500 Unternehmen weltweit automatisiert. Durch die Vereinfachung der Erfassung von Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionsdaten ermöglicht das Unternehmen Organisationen und ihren gesamten Wertschöpfungsketten, über reine Datenerfassung hinauszugehen und eine wissenschaftsbasierte Dekarbonisierung sowie einen messbaren Return on Investment zu erreichen. Zertifiziert durch TÜV Rheinland und als B Corp anerkannt, verbindet Plan A eine strenge wissenschaftliche Methodik mit fortschrittlicher Technologie, um Unternehmen bei der Navigation durch komplexe regulatorische Rahmenbedingungen zu unterstützen und sicherzustellen, dass sie ihre Netto-Null-Ziele transparent und präzise erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: www.plana.earth Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten und basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich nach Ansicht des Unternehmens auf seine Finanzlage, seine Betriebsergebnisse, seine Geschäftsstrategie und seinen Finanzbedarf auswirken könnten. Investoren können diese zukunftsgerichteten Aussagen an Wörtern oder Ausdrücken wie "glaubt", "hofft", "erwartet", "antizipiert", "schätzt", "projiziert", "beabsichtigt", "plant", "wird", "würde", "sollte", "könnte", oder ähnlichen Ausdrücken erkennen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um sie an spätere Ereignisse oder Umstände oder an geänderte Erwartungen anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und das Unternehmen warnt die Anleger davor, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können, und ermutigt die Anleger, andere Faktoren zu prüfen, die sich auf die zukünftigen Ergebnisse auswirken können, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der SEC offengelegt werden. Diginex

Investor Relations

E-Mail: ir@diginex.com



IR-Kontakt - Europa

Anna Höffken

Kirchhoff Consult

Telefon: +49 (0)40 609186 0

E-Mail: diginex@kirchhoff.de



IR-Kontakt - USA

Jackson Lin

Lambert by LLYC

Telefon: +1 (646) 717-4593

E-Mail: jian.lin@llyc.global



