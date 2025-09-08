The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 08.09.2025
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 08.09.2025
ISIN Name
CA5651271077 MAPLE GOLD MINES LTD
FR0012516417 WENDEL SE 15-27
FR001400SOY2 ACHETER-LOUER EO 0,112
JP3943700009 YAMAMOTO TRADING CO LTD
