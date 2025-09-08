Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
FR001400SOY2 Acheter-Louer.fr S.A. 08.09.2025 FR0014011O84 Acheter-Louer.fr S.A. 09.09.2025 Tausch 1000:1
CA5651271077 Maple Gold Mines Ltd. 08.09.2025 CA5651276027 Maple Gold Mines Ltd. 09.09.2025 Tausch 10:1
