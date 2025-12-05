Sono Solar ist für seine Photovoltaiklösung für Kühlfahrzeuge mit dem Europäischen Transportpreis für Nachhaltigkeit 2026 (ETPN) geehrt worden. Der Preis der Fachzeitung "Transport" und des Huss-Verlags zeichnet Lösungen aus, die ökologische Wirkung, wirtschaftliche Effizienz und soziale Verantwortung im Transportsektor verbinden.'‹ Die Auszeichnung unterstreicht nach Einschätzung von Sono Solar, einer Tochter der Sono Motors GmbH, die Relevanz integrierter Solartechnologie als unmittelbar wirksamen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver