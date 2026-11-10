DJ FMC begibt Anleihe über 500 Millionen Euro
DOW JONES--Fresenius Medical Care (FMC) hat eine Anleihe im Volumen von 500 Millionen Euro platziert. Wie der Dialysedienstleister mitteilte, wurde die im Februar 2032 fällige Anleihe mit einem Kupon von 4,250 Prozent pro Jahr zu einem Preis von 99,497 Prozent begeben, wodurch sich eine Rendite von jährlich 4,363 Prozent ergibt. Den Emissionserlös will der DAX-Konzern für allgemeine Geschäftszwecke verwenden, einschließlich der Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten.
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November 10, 2026 00:43 ET (05:43 GMT)
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