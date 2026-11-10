Glattbrugg - Sunrise hat im dritten Quartal 2026 erneut einen Rückgang bei Umsatz und operativem Gewinn hinnehmen müssen. Immerhin wurde die Talfahrt etwas gebremst. Das Management bekräftigt die Finanzziele für das Gesamtjahr. Der Umsatz sank in den Monaten Juli bis Ende September um 1,2 Prozent auf 732,0 Millionen Franken, wie der zweitgrösste Telekomkonzern der Schweiz am Dienstag bekannt gab. Den Umsatzrückgang führt Sunrise auf den Druck im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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