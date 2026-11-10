Bern - Bei BKW leidet die Stromproduktion weiterhin unter den Folgen des «langen» Sommers. Dennoch bestätigt das Berner Energierunternehmen die Jahresprognose. «Das Potenzial für eine deutlich höhere Wasser- und Windproduktion bis Ende Jahr ist begrenzt», heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Im Handelsbereich würden sich jedoch wegen der aktuell höheren Energiepreise Chancen bieten. Die BKW bestätige deshalb den Ausblick für das Gesamtjahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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