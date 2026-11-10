Infineon hat starke Zahlen vorgelegt und blickt zuversichtlich auf 2026/27: Leistungshalbleiter für künstliche Intelligenz treiben das Geschäft, Autokunden ziehen ebenfalls an. Die Aktie baut ihre Erholung aus, doch nach dem Kurseinbruch seit Juni bleibt Skepsis. Aktionäre debattieren über Prognose, Dividende und eine schwankende Kursreaktion.Fast vier Milliarden Euro Umsatz will der Münchner Chipkonzern im neuen Geschäftsjahr allein mit der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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