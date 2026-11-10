Zürich - On wächst zwar weiter kräftig, das Wachstum hat sich aber gegenüber den Vorquartalen etwas abgeschwächt. Für das vierte Quartal rechnet der Zürcher Sportartikelhersteller auch dank des Weihnachtsgeschäfts und neuer Produkte wieder mit einer Beschleunigung. Der Umsatz stieg von Juli bis September 2026 um 17 Prozent auf 931 Millionen Franken. Währungsbereinigt lag das Plus bei 18 Prozent, wie On am Dienstag mitteilte. Im ersten Quartal hatte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab