San Francisco - Der KI-Anbieter Anthropic mit dem Chatbot Claude strebt bei seinem heiss erwarteten US-Börsengang eine Gesamtbewertung von bis zu rund einer Billion US-Dollar an. Zunächst sollen Aktien für einen Preis von 70 bis 78 Dollar angeboten werden, wie das Unternehmen am Dienstag in einer Einreichung bei der US-Börsenaufsicht SEC mitteilte. Anthropic selbst will bis zu 801,4 Millionen Aktien verkaufen, Alteigentümer 23,6 Millionen Papiere. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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