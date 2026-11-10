Toronto, 10. November 2026 / IRW-Press / Premier American Uranium Inc. ("PUR", das "Unternehmen" oder "Premier American Uranium") (TSXV: PUR) (OTCQB: PAUIF) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/premier-american-uranium-inc/ - freut sich bekannt zu geben, dass es die zuvor angekündigte strategische Kapitalbeteiligung durch die DISA Uranium Corporation ("DISA Uranium") abgeschlossen hat, im Rahmen derer PUR 9.326.000 Zeichnungsscheine (die "Zeichnungsscheine") an DISA Uranium zu einem Preis von 0,75 C$ pro Zeichnungsschein (der "Ausgabepreis") ausgegeben hat, was einem Gesamterlös von 5.000.000 US$ (6.994.500 C$) entspricht (die "Kapitalbeteiligung"). Nach Umwandlung der Zeichnungsscheine wird DISA Uranium voraussichtlich eine Beteiligung von etwa 8,88 % an PUR halten. Der Ausgabepreis entspricht einem Aufschlag von 41,5 % auf den Schlusskurs der Stammaktien von PUR (die "PUR-Aktien") am 14. September 2026, dem letzten Handelstag vor der Bekanntgabe der Kapitalbeteiligung.

Das Unternehmen freut sich zudem bekannt zu geben, dass IsoEnergy Ltd. ("IsoEnergy"), ein Gründungs- und strategischer Aktionär von PUR, zugestimmt hat, die von Sachem Cove Opportunity Fund LP ("Sachem Cove") gehaltene Position zu erwerben, die 13.642.775 PUR-Aktien umfasst (die "IsoEnergy-Übernahme"). Als Gegenleistung hat IsoEnergy 387.491 seiner Stammaktien an Sachem Cove ausgegeben. Nach Abschluss des IsoEnergy-Erwerbs wird IsoEnergy 21.136.376 PUR-Aktien halten, was auf unverwässerter Basis etwa 22,1 % der im Umlauf befindlichen PUR-Aktien entspricht, sowie Optionsscheine zum Erwerb weiterer 3.060.127 PUR-Aktien. Nach Abschluss der IsoEnergy-Akquisition wird Sachem Cove keine Wertpapiere von PUR mehr halten. PUR hat im Zusammenhang mit dieser Transaktion keine Wertpapiere ausgegeben und keine Erlöse erhalten.

Colin Healey, CEO von PUR, kommentierte: "Wir wissen das anhaltende Vertrauen und die Unterstützung von DISA Uranium und IsoEnergy zu schätzen. Die strategische Investition von DISA Uranium in Höhe von 5 Millionen US-Dollar, deren Preis einen Aufschlag von 41,5 % auf den Schlusskurs der PUR-Aktie unmittelbar vor der Bekanntgabe darstellt, sowie die Aufstockung der Beteiligung durch IsoEnergy sind ein starkes Bekenntnis zu unseren Vermögenswerten, unserem Team und unserer Strategie. Ihre Unterstützung stärkt unsere Position, während wir unser Portfolio an Uranerschließungsprojekten in den USA und ISR-Explorationsprojekten weiter ausbauen."

Herr Healey fuhr fort: "Wir danken auch Sachem Cove für seine entscheidende Rolle bei der Gründung von PUR und dem Aufbau der Grundlage, auf der wir heute stehen. Die ursprüngliche Vision bestand darin, eine bedeutende US-Uranplattform aufzubauen und strategische Partner zu gewinnen, um das Wachstum zu unterstützen. Die Übertragung der Beteiligung an IsoEnergy steht im Einklang mit dem breiter angelegten, makroorientierten Investitionsansatz von Sachem Cove und stärkt gleichzeitig das Engagement eines strategischen Gründungsaktionärs, während PUR in seine nächste Wachstumsphase eintritt."

Strategische Kapitalbeteiligung von DISA Uranium

Jede Zeichnungsbescheinigung berechtigt DISA Uranium, nach Erfüllung bzw. Verzicht - je nach Fall - auf bestimmte Bedingungen für die Freigabe aus dem Treuhandkonto (die "Bedingungen für die Freigabe aus dem Treuhandkonto") automatisch eine PUR-Aktie zu erhalten.

Zu den Bedingungen für die Freigabe aus dem Treuhandkonto gehört die Erfüllung aller aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss der zuvor angekündigten Transaktion, gemäß der das Unternehmen zugestimmt hat, alle seine Rechte, Titel und Anteile an den Projekten Outlaw Mesa, Atkinson Mesa, Monogram Mesa und Slick Rock in Colorado an DISA Uranium zu verkaufen (die "Transaktion"). Der Erlös aus der Kapitalbeteiligung wird in einem Treuhandkonto verwahrt und wird erst dann an PUR freigegeben, wenn die Treuhandfreigabebedingungen erfüllt oder, soweit zutreffend, darauf verzichtet wurde. Sollten die Bedingungen für die Freigabe aus dem Treuhandkonto bis einschließlich 13. Juni 2027 nicht erfüllt oder, soweit zutreffend, darauf verzichtet worden sein, wird der Gesamtemissionspreis der Zeichnungsscheine (zuzüglich etwaiger darauf angefallener Zinsen) an DISA Uranium zurückgezahlt, und die Zeichnungsscheine werden automatisch ungültig und verlieren ihre Gültigkeit.

Nach Erfüllung oder Verzicht auf die Bedingungen für die Freigabe aus dem Treuhandkonto - je nach Fall - wird erwartet, dass die Erlöse aus der Kapitalbeteiligung vom Unternehmen zur Finanzierung der geplanten Explorations- und Erschließungsprogramme für die Projekte von PUR sowie als Betriebskapital und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Der Abschluss der Kapitalbeteiligung unterliegt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Die Zeichnungsscheine und die bei deren Umwandlung auszugebenden PUR-Aktien unterliegen einer Haltefrist, die am 10. März 2027 abläuft.

Offenlegung von Transaktionen mit nahestehenden Personen

IsoEnergy, ein Insider des Unternehmens, ist zugleich ein Insider von DISA Uranium; daher stellt die Kapitalbeteiligung eine "Transaktion mit nahestehenden Personen" gemäß dem Multilateral Instrument 61-101 - Schutz von Minderheitsaktionären bei Sondergeschäften ("MI 61-101") dar. Das Unternehmen ist gemäß den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) des MI 61-101 von der Verpflichtung befreit, im Zusammenhang mit der Kapitalbeteiligung eine formelle Bewertung oder die Zustimmung der Minderheitsaktionäre einzuholen, da der beizulegende Zeitwert der Kapitalbeteiligung im Sinne des MI 61-101 unter 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt. Die Transaktion und die Kapitalbeteiligung wurden vom Vorstand des Unternehmens genehmigt, wobei Marty Tunney, ein Vorstandsmitglied des Unternehmens und leitender Angestellter von IsoEnergy, sein Interesse offengelegt und sich bei der Abstimmung darüber der Stimme enthalten hat. Das Unternehmen hat in den 24 Monaten vor dem Datum dieses Dokuments weder eine Bewertung seiner Wertpapiere noch des Gegenstands der Kapitalbeteiligung erhalten noch angefordert.

Über Premier American Uranium Inc.

Premier American Uranium konzentriert sich auf die Konsolidierung, Exploration und Erschließung von Uranprojekten in den gesamten Vereinigten Staaten, um die heimische Energiesicherheit zu stärken und den Übergang zu sauberer Energie voranzutreiben. Der umfangreiche Landbestand des Unternehmens erstreckt sich über fünf der bedeutendsten Uranregionen des Landes, wobei derzeit aktive Arbeitsprogramme im Grants Mineral Belt in New Mexico sowie in den Great Divide- und Powder River-Becken in Wyoming laufen.

Unterstützt von strategischen Partnern wie IsoEnergy, DISA Uranium Corporation und Mega Uranium Ltd. sowie weiteren führenden institutionellen Investoren treibt PUR ein Portfolio voran, das auf definierten Ressourcen und hochprioritären Explorations- und Erschließungszielen basiert. Unter der Leitung eines renommierten Teams mit fundierter Expertise in den Bereichen Uranexploration, -erschließung, Genehmigungsverfahren, Betrieb sowie auf Uran ausgerichtete Fusionen und Übernahmen ist das Unternehmen gut positioniert, um als wichtiger Akteur die Entwicklung des US-amerikanischen Uransektors voranzutreiben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Premier American Uranium Inc.

Colin Healey, CEO

mailto:info@premierur.com

Gebührenfrei: 1-833-223-4673

Twitter: @PremierAUranium

http://www.premierur.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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Warnhinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Aussagen hinsichtlich der Erfüllung oder des Verzichts auf die Bedingungen für die Freigabe aus dem Treuhandkonto; des Abschlusses der Transaktion; der voraussichtlichen Verwendung der Erlöse aus der Kapitalbeteiligung; die voraussichtliche Beteiligung von DISA Uranium an PUR nach der Umwandlung der Zeichnungsscheine; den Erhalt der endgültigen Genehmigung der TSX Venture Exchange in Bezug auf die Kapitalbeteiligung; den Abschluss der IsoEnergy-Akquisition; die voraussichtliche Beteiligung von IsoEnergy an PUR nach Abschluss der IsoEnergy-Akquisition; sowie andere Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, von denen das Unternehmen erwartet oder annimmt, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder eintreten könnten. Im Allgemeinen, jedoch nicht immer, lassen sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen anhand der Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "geht davon aus" oder "glaubt" oder deren Verneinungen sowie durch Varianten solcher Wörter und Ausdrücke oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden", "eintreten" oder "erreicht werden" "können", "könnten", "würden", "dürften" oder "werden" oder deren Verneinungen.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen basieren auf unseren aktuellen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen bezüglich des Geschäfts von PUR sowie der Branche und der Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist. Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beruhen auf zahlreichen Annahmen, darunter unter anderem die Fähigkeit der Parteien, die Bedingungen für den Abschluss der Transaktion rechtzeitig zu erfüllen, den Erhalt der endgültigen Genehmigung der TSX Venture Exchange in Bezug auf die Kapitalbeteiligung, die Umwandlung der Zeichnungsscheine gemäß ihren Bedingungen, den Uranpreis, die voraussichtlichen Kosten der geplanten Explorationsaktivitäten, die Durchführung, den Zeitplan und die Ergebnisse der geplanten Explorationsaktivitäten im Einklang mit den Erwartungen, die Übereinstimmung der erwarteten Mineralisierung mit den Erwartungen, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht wesentlich nachteilig ändern, dass Finanzmittel bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung stehen, sowie dass Drittunternehmer, Ausrüstung und Material sowie behördliche und sonstige Genehmigungen, die für die Durchführung der geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens erforderlich sind, zu angemessenen Bedingungen und rechtzeitig zur Verfügung stehen. Obwohl die von PUR bei der Bereitstellung zukunftsgerichteter Informationen oder der Abgabe zukunftsgerichteter Aussagen getroffenen Annahmen von der Geschäftsführung zum jeweiligen Zeitpunkt als angemessen erachtet werden, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Annahmen als zutreffend erweisen werden.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten zudem bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Premier American Uranium wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten Prognosen über Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Premier American Uranium abweichen, darunter unter anderem: die Inanspruchnahme von Managementzeit für transaktionsbezogene Angelegenheiten; begrenzte Betriebsgeschichte, negativer operativer Cashflow und Abhängigkeit von Fremdfinanzierung, Unsicherheit hinsichtlich zusätzlicher Finanzierungen, Verzögerungen oder das Ausbleiben erforderlicher Genehmigungen und behördlicher Zulassungen, Veränderungen bei den Mineralressourcen, keine bekannten Mineralreserven, Fragen des Landrechts der Ureinwohner und der Konsultation, Abhängigkeit von Schlüsselpersonal in der Geschäftsführung und anderen Mitarbeitern; mögliche Konjunkturabschwünge; Verfügbarkeit von Drittunternehmern; Verfügbarkeit von Ausrüstung und Material; Ausfall von Ausrüstung, die nicht wie erwartet funktioniert; Unfälle, Auswirkungen von Wetterbedingungen und anderen Naturphänomenen sowie sonstige Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexplorationsbranche; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, Wettbewerb sowie nicht versicherbare Risiken und die Risikofaktoren in Bezug auf Premier American Uranium, die in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten von PUR dargelegt sind, die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden und im Profil von PUR auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Obwohl PUR versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen oder durch diese implizierten abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. PUR übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder erneut zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86582Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86582&tr=1



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