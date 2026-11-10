Toronto, ON, 10. November 2026 / IRW-Press / IsoEnergy Ltd. ("IsoEnergy" oder das "Unternehmen") (NYSE American: ISOU; TSX: ISO) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/isoenergy-ltd/ - freut sich bekannt zu geben, dass es vereinbart hat, (die "Transaktion") 13.642.775 Stammaktien (die "PUR-Aktien") von Premier American Uranium Inc. ("PUR"), die sich im Besitz von Sachem Cove Opportunity Fund LP ("Sachem Cove") befinden, als Gegenleistung für die Ausgabe von insgesamt 387.491 Stammaktien des Unternehmens (die "ISO-Aktien") zu vereinbaren. Die ISO-Aktien wurden zu einem fiktiven Preis von 11,763 Dollar pro Aktie ausgegeben, was einer Gesamtgegenleistung von 4.558.057 Dollar entspricht. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung bestimmter üblicher Abschlussbedingungen, einschließlich der Genehmigung der Toronto Stock Exchange hinsichtlich der Ausgabe der ISO-Aktien.

Durch die Transaktion wird die Beteiligung von Sachem Cove an PUR auf IsoEnergy, einen Gründungs- und strategischen Aktionär, übertragen, wodurch das Engagement von IsoEnergy im Bereich der Uranerschließung und der In-situ-Gewinnung in den USA weiter gestärkt wird. PUR wird im Zusammenhang mit der Transaktion keine Wertpapiere ausgeben und keine Erlöse erhalten. Die erhöhte Investition folgt auf den Abschluss einer strategischen Investition in Höhe von 5 Millionen US-Dollar durch die DISA Uranium Corporation ("DISA Uranium") in Form von Zeichnungsscheinen von PUR zum Preis von jeweils 0,75 kanadischen Dollar, was einem Aufschlag von 41,5 % auf den Schlusskurs der PUR-Aktie am 14. September 2026 entspricht - dem letzten Handelstag vor Bekanntgabe dieser Investition. Die Zeichnungsscheine werden in PUR-Stammaktien umgewandelt, sobald die geltenden Bedingungen für die Freigabe aus dem Treuhandkonto erfüllt oder aufgehoben sind. IsoEnergy ist zudem ein bedeutender Aktionär von DISA Uranium (siehe PUR-Pressemitteilungen vom 15. September 2026 und 10. November 2026).

Philip Williams, CEO und Vorstandsmitglied von IsoEnergy, erklärte: "Wir freuen uns, unsere Position als strategischer Anteilseigner von PUR auszubauen, während das Unternehmen das Uranprojekt Cebolleta in New Mexico vorantreibt und durch die laufende ISR-Exploration in Wyoming bedeutendes Entdeckungspotenzial verfolgt. Wir sind der Ansicht, dass die jüngste Schwäche des PUR-Aktienkurses den Wert des Entwicklungsportfolios und das Explorationspotenzial des Unternehmens nicht widerspiegelt, was eine attraktive Gelegenheit zum Ausbau unserer Beteiligung schafft. Diese Transaktion stärkt unser Engagement im US-Uransektor weiter, das sich über kurzfristige Produktion, Entwicklung und Exploration erstreckt - sowohl durch unser eigenes Portfolio als auch durch Investitionen in DISA Uranium und PUR. Die jüngste Investition von DISA Uranium in PUR untermauert zudem die strategische Unterstützung für PUR, während das Unternehmen eine spannende nächste Wachstumsphase anstrebt."

Unmittelbar vor Abschluss der Transaktion hielt das Unternehmen insgesamt 7.493.601 PUR-Aktien sowie Optionsscheine zum Erwerb von 3.060.127 PUR-Aktien, was auf nicht verwässerter Basis etwa 7,8 % der derzeit im Umlauf befindlichen PUR-Aktien und auf teilweise verwässerter Basis - unter der Annahme der Ausübung aller vom Unternehmen gehaltenen Optionsscheine - etwa 10,7 % der derzeit im Umlauf befindlichen PUR-Aktien entspricht.

Unter der Annahme des Abschlusses der Transaktion gilt das Unternehmen als Eigentümer von insgesamt 21.136.376 PUR-Aktien sowie Optionsscheine zum Erwerb von insgesamt 3.060.127 PUR-Aktien zu besitzen, was auf nicht verwässerter Basis etwa 22,1 % der derzeit im Umlauf befindlichen PUR-Aktien und auf teilweise verwässerter Basis - unter der Annahme der Ausübung aller vom Unternehmen gehaltenen Optionsscheine - etwa 24,5 % der derzeit im Umlauf befindlichen PUR-Aktien entspricht.

Die von IsoEnergy gehaltenen Wertpapiere von PUR werden zu Anlagezwecken gehalten. Obwohl IsoEnergy derzeit keine Pläne in Bezug auf die Wertpapiere hat, kann IsoEnergy - abhängig von den Marktbedingungen, den allgemeinen wirtschaftlichen und branchen n Rahmenbedingungen, den Handelskursen der Wertpapiere von PUR, der Geschäftstätigkeit, der Finanzlage und den Aussichten von PUR sowie anderen relevanten Faktoren - in Zukunft solche Pläne oder Absichten entwickeln und zu diesem Zeitpunkt von Zeit zu Zeit zusätzliche Wertpapiere erwerben, einige oder alle der bestehenden oder zusätzlichen Wertpapiere veräußern oder die Wertpapiere von PUR weiterhin halten. Der Erwerb der PUR-Aktien durch IsoEnergy erfolgt im Rahmen einer Ausnahmeregelung gemäß Abschnitt 4.2 des National Instrument 62-104 - Take-Over Bids and Special Transactions.

Diese Pressemitteilung wird gemäß dem National Instrument 62-103 - "The Early Warning System and Related Take-Over Bid and Insider Reporting Issues" (Frühwarnsystem und damit zusammenhängende Fragen zu Übernahmeangeboten und Insidermeldungen) veröffentlicht, das zudem vorschreibt, dass bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden ein Frühwarnbericht eingereicht werden muss, der zusätzliche Informationen zu den vorgenannten Angelegenheiten enthält. Eine Kopie des Frühwarnberichts von IsoEnergy wird unter dem Profil von PUR auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sein. Der eingetragene Firmensitz von IsoEnergy befindet sich in der 217 Queen Street West, Toronto, ON M5V 0R2.

Über IsoEnergy Ltd.

IsoEnergy (NYSE American: ISOU; TSX: ISO) ist ein führendes, global diversifiziertes Uranunternehmen mit erheblichen aktuellen und historischen Mineralressourcen in den wichtigsten Uranabbaugebieten Kanadas, der USA und Australiens, die sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden und dem Unternehmen kurz-, mittel- und langfristige Vorteile aus steigenden Uranpreisen verschaffen. IsoEnergy treibt derzeit sein Projekt "Larocque East" im kanadischen Athabasca-Becken voran, in dem sich die Lagerstätte "Hurricane" befindet, die über die weltweit hochgradigste angezeigte Uranmineralressource verfügt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Philip Williams

CEO und Vorstandsmitglied

mailto:info@isoenergy.ca

1-833-572-2333

X: @IsoEnergyLtd

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In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

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Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Annahmen, die zwar zum jeweiligen Zeitpunkt von der Unternehmensleitung als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß geschäftlichen, marktbezogenen und wirtschaftlichen Risiken, Ungewissheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem die Fähigkeit der Parteien, die Bedingungen für den Abschluss der Transaktion, einschließlich der Genehmigung durch die Toronto Stock Exchange, rechtzeitig zu erfüllen; die Annahme, dass die Ergebnisse der geplanten Explorationsaktivitäten den Erwartungen entsprechen; dass die erwartete Mineralisierung der Projekte von IsoEnergy den Erwartungen entspricht und dass sich aus diesen Projekten potenzielle Vorteile sowie etwaige Aufwärtspotenziale ergeben; den Uranpreis; dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern; dass Finanzmittel bei Bedarf und zu angemessenen Konditionen zur Verfügung stehen; dass Drittunternehmer, Ausrüstung und Material sowie behördliche und sonstige Genehmigungen, die für die Durchführung der geplanten Aktivitäten des Unternehmens erforderlich sind, zu angemessenen Konditionen und rechtzeitig zur Verfügung stehen. Obwohl IsoEnergy versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Solche Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von IsoEnergy in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von IsoEnergy als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Ungewissheiten unterliegen. Zu den Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: ein negativer operativer Cashflow und die Abhängigkeit von Fremdfinanzierung; die Ungewissheit hinsichtlich zusätzlicher Finanzierungen; keine bekannten Mineralreserven; Fragen des Landrechts der Ureinwohner und der Konsultation; die Abhängigkeit von Schlüsselkräften im Management und anderem Personal; tatsächliche Ergebnisse der Explorationsaktivitäten, die von den Erwartungen abweichen; Änderungen an Explorationsprogrammen aufgrund der Ergebnisse; Verfügbarkeit von externen Auftragnehmern; Verfügbarkeit von Ausrüstung und Material; Ausfall von Ausrüstung, die nicht wie erwartet funktioniert; Unfälle, Auswirkungen von Wetterbedingungen und anderen Naturphänomenen; sonstige Umweltrisiken; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften; behördliche Entscheidungen und Verzögerungen; allgemeine Bedingungen an den Aktienmärkten; Nachfrage, Angebot und Preisgestaltung bei Uran; sonstige Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexplorationsbranche sowie allgemeine wirtschaftliche und politische Bedingungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und anderen Ländern, in denen das Unternehmen geschäftlich tätig ist. Weitere Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Informationen wesentlich beeinflussen könnten, sind in den Risikofaktoren im jüngsten Jahresbericht und im Jahresinformationsformular von IsoEnergy sowie in den sonstigen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen von IsoEnergy beschrieben, die unter dem Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar sind. IsoEnergy verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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