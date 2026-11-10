Lausanne/San Jose - Logitech führt einen unternehmensweiten «Game Day» ein. An diesem Tag erhalten die Mitarbeitenden des Schweizer Computerzubehör-Herstellers frei, um Videospiele zu spielen. Es handelt sich vorerst um eine einmalige Sache. Der erste «Game Day» findet am 19. November 2026 statt, erklärte Logitech am Dienstag in einem Communiqué. Dazu veranstalte die Gaming-Marke Logitech G einen Streaming-Event am amerikanischen Hauptsitz in San ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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