Nach zwei Monaten mit Kursverlusten geht es für die Barrick Mining-Aktie seit Anfang November wieder sukzessive nach oben. Inzwischen belaufen sich die Kursaufschläge in diesem Monat auf über +8%. Aktuell steht der Anteilsschein bei 40,14 US$. Für Rückenwind sorgen dabei auch die jüngsten Quartalszahlen, die der kanadische Goldbergbaugigant am Montag vor Marktbeginn veröffentlicht hat. Wie sind die Ergebnisse ausgefallen und ist die Aktie weiterhin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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