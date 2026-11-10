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Dow Jones News
10.11.2026 17:15 Uhr
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PTA-News: Fast Finance 24 Holding AG: FFPP veröffentlicht Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2026 und informiert über die Geschäftsentwicklung

DJ PTA-News: Fast Finance 24 Holding AG: FFPP veröffentlicht Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2026 und informiert über die Geschäftsentwicklung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Fast Finance 24 Holding AG: FFPP veröffentlicht Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2026 und informiert über die Geschäftsentwicklung

Berlin (pta000/10.11.2026/16:40 UTC+1)

Berlin, 10. November 2026 - Die Fast Finance 24 Holding AG (ISIN: DE000A1PG508) teilt mit, dass deren Beteiligung, die amerikanische Fast Finance Pay Corp. (OTCID:FFPP) ("Fast Finance" oder "das Unternehmen"), Entwickler der datenschutzorientierten Kommunikationsplattform OK.secure, heute die Finanzergebnisse für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2026 bekannt gegeben hat und über die aktuelle Geschäftsentwicklung öffentlich informierte.

Wesentliche Finanzkennzahlen der FFPP:

Geschäftsergebnisse für die drei Monate bis zum 30. September 2026:

• Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 19 % von 3,3 Mio. US-Dollar auf 3,9 Mio. US-Dollar. • Das Bruttoergebnis betrug 3,0 Mio. US-Dollar gegenüber 1,6 Mio. US-Dollar im Vorjahreszeitraum. • Der Nettogewinn betrug 1,2 Mio. US-Dollar gegenüber 425.000 US-Dollar im entsprechendenVorjahreszeitraum.

Geschäftsergebnisse für die neun Monate bis zum 30. September 2026:

• Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 32 % von 8,3 Mio. US-Dollar auf 11,0 Mio. US-Dollar. • Das Bruttoergebnis betrug 8,0 Mio. US-Dollar gegenüber 4,0 Mio. US-Dollar im Vorjahreszeitraum. • Der Nettogewinn betrug 2,0 Mio. US-Dollar, nachdem im entsprechenden Vorjahreszeitraum ein Verlust von7,0 Mio. US-Dollar ausgewiesen worden war.

Sören Jensen, Vorsitzender der Fast Finance 24 Holding AG, erklärte:

"Auf Basis unserer bisherigen Geschäftsergebnisse liegen wir weiterhin auf Kurs, unsere Umsatzziele für das Gesamtjahr zu erreichen. Dazu trägt die wachsende Nachfrage nach unserem kostenlosen E-Mail-Dienst bei. Wir sind mit diesen Ergebnissen zufrieden und werden unser Geschäft weiterhin umsichtig führen. Dabei behalten wir Cashflow und Profitabilität im Blick. Gleichzeitig richten wir unseren Fokus auf den geplanten Ausbau unseres Geschäfts mit digitalen Zahlungsdiensten im Jahr 2027.

Wir entwickeln unser Angebot an digitalen Zahlungsdiensten kontinuierlich weiter. Dazu gehören Kryptowährungs-Wallets, die zusätzliche Möglichkeiten bieten, Kryptowährungen als Zahlungsmittel einzusetzen, unter anderem mithilfe einmalig nutzbarer Zahlungskarten. Hinzu kommen B2B-Tools für Händler. Über OK.pay können Nutzer aus den 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) ein E-Payment-Konto mit IBAN eröffnen und darüber weltweit Zahlungen senden und empfangen. Ergänzt wird das Angebot durch eine mit dem Konto verknüpfte Visa-Karte mit OK.pay-Branding, die sich in Apple Wallet und Google Wallet hinterlegen lässt.

Unser Geschäftsmodell verbindet Messaging, Zahlungslösungen und Dienstleistungen rund um den Handel mit Kryptowährungen, um digitale Transaktionen mit Fiat-Währungen und Kryptowährungen zu ermöglichen. Über unsere Marken beabsichtigen wir, Zahlungsabwicklungslösungen sowohl für Privatkunden (B2C) als auch für Geschäftskunden (B2B) anzubieten. Dazu gehören auch Non-Custodial-Kryptowährungs-Wallets, die Nutzern den Handel mit Kryptowährungen und die Teilnahme an dezentralen Finanzanwendungen ermöglichen.

Die im September bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichte Änderung unserer S-1-Registrierungserklärung (Form S-1/A) ist ein weiterer Schritt in unseren Bemühungen, ein öffentliches Unternehmen mit vollständiger SEC-Berichtspflicht zu werden. Zugleich verfolgen wir unsere langfristige Strategie einer möglichen Notierung an einer größeren US-Wertpapierbörse weiter, vorbehaltlich der geltenden regulatorischen Anforderungen und Börsenzulassungsvoraussetzungen. Die Registrierungserklärung enthält detaillierte Informationen über die Geschäftstätigkeit, die finanzielle Lage, die Unternehmensführung, die Wertpapiere, Risikofaktoren sowie weitere Aspekte des Unternehmens. Wir empfehlen Anlegern, die eingereichten Unterlagen vollständig zu lesen", so Jensen abschließend.

SEC-Einreichung auf Formular S-1/A:

sec.gov/Archives/edgar/data/2109616/000149315226043424/forms-1a.htm

Pressekontakt:

Fast Finance 24 Holding AG, Uhlandstr. 165, 10719 Berlin, T. +49 (0)30 7262 1234-4, F. +49 (0)30 7262 1234-1, E-Mail: investors@ff24.com,

http://www.fastfinance24.com/de/

Die Fast Finance 24 Holding AG ist ein an der Börse gelistetes Beteiligungsunternehmen mit Fokus auf Internet-Unternehmen, die global ausgerichtet sind. Die Hauptbereiche ihrer Interessen sind Finanzen, Marketing, Kommunikation und IT. Die Fast Finance 24 Holding AG sucht ständig nach Ergänzungen für ihr bestehendes Portfolio, sei es durch neue Beteiligungen oder die Entwicklung neuer Geschäftsfelder, die dann von eigenen Tochtergesellschaften betrieben werden. Die FF24-Aktie ist im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse unter der Kennnummer (ISIN) DE000A1PG508 gelistet und wird an der Börse Frankfurt gehandelt.

(Ende)

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Aussender:      Fast Finance 24 Holding AG 
           Uhlandstraße 165 
           10719 Berlin 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Sören Jensen 
Tel.:         +49 30 7262 1234-4 
E-Mail:        investors@ff24.com 
Website:       www.fastfinance24.com 
ISIN(s):       DE000A1PG508 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), München, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1794325200257 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2026 10:40 ET (15:40 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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