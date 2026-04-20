DJ PTA-News: Fast Finance 24 Holding AG: Beteiligung Fast Finance Pay Corp. startet OK.pay und erweitert Plattform OK.secure um integrierte Zahlungsdienste

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Fast Finance 24 Holding AG: Beteiligung Fast Finance Pay Corp. startet OK.pay und erweitert Plattform OK.secure um integrierte Zahlungsdienste

Berlin (pta000/20.04.2026/10:49 UTC+2)

Berlin, 20.04.2026 - Fast Finance 24 Holding AG (ISIN: DE000A1PG508) informiert über einen weiteren strategischen Meilenstein ihrer US-Beteiligung Fast Finance Pay Corp. (OTC Nasdaq: FFPP). Mit dem offiziellen Start von OK.pay treibt OK.secure den Ausbau zu einer integrierten europäischen Finanz- und Kommunikationsplattform konsequent voran. Der Zahlungs- und Visa-Service ist ab sofort für Kunden innerhalb der Europäischen Wirtschaftszone verfügbar.

Mit dem offiziellen Start erweitert Fast Finance Pay Corp. das Leistungsangebot von OK.secure gezielt um elektronische Zahlungs- und Kontodienste. Nutzer können direkt in der App ein persönliches IBAN-Konto eröffnen, Einzahlungen sowie nationale und internationale Überweisungen durchführen und eine Visa Debitkarte nutzen. OK.pay ist als eigenständige Zahlungsfunktion vollständig in die mobile Anwendung OK.secure integriert, die im Apple App Store sowie im Google Play Store verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.ok-pay.com.

Mit OK.pay entwickelt sich OK.secure konsequent zu einer All-in-One-Plattform für sichere Kommunikation, digitale Finanzservices und Krypto-Management. Neben verschlüsselter Messenger-Funktionalität, non-custodial Wallet, Krypto-Fiat-Konvertierung und integrierten Trading-Funktionen wird die Anwendung nun um vollständig eingebundene Zahlungsdienste erweitert - inklusive moderner, visuell aufbereiteter Verbrauchsübersicht. Intelligente Analysefunktionen schaffen zusätzliche Transparenz und Kontrolle über persönliche wie geschäftliche Finanzströme.

Die in EUR geführten Konten ermöglichen nationale und internationale Transaktionen, während die Debitkarten im globalen Visa-Netzwerk einsetzbar sind. Damit positioniert sich OK.secure als zukunftsorientierte Lösung, die digitale Kommunikation und Zahlungsfunktionen in einer Anwendung zusammenführt.

"Der heutige Start von OK.pay markiert einen entscheidenden Schritt in der operativen Umsetzung unserer Strategie. Wir realisieren unsere Vision einer Plattform, die Kommunikation, Wallet-Funktionalität und internationale Zahlungsabwicklung in einer Anwendung bündelt. Diese technologische und strukturelle Verzahnung schafft ein differenziertes Geschäftsmodell mit wiederkehrenden Erlösströmen und erheblichem Skalierungspotenzial. Für uns als Holding ist dies ein bedeutender Entwicklungsschritt und ein klarer Beleg für die operative Stärke unserer Beteiligung Fast Finance Pay Corp.", kommentiert Sören Jensen, Vorsitzender der Fast Finance 24 Holding AG.

Mit über 450 Millionen potenziellen Nutzern innerhalb der EWR-Region adressiert Fast Finance Pay Corp. einen der größten und zugleich regulatorisch anspruchsvollsten Finanzmärkte weltweit und erwartet aus der sukzessiven Nutzeraktivierung zusätzliche Umsatzimpulse im laufenden Geschäftsjahr.

Pressekontakt:

Fast Finance 24 Holding AG, Uhlandstr. 165, 10719 Berlin, T. +49 (0)30 - 7262 1234-4, F. +49 (0)30 - 7262 1234-1, E-Mail: investors@ff24.com, www.fastfinance24.com/de/

Die Fast Finance 24 Holding AG ist ein an der Börse gelistetes Beteiligungsunternehmen mit Fokus auf Internet-Unternehmen, die global ausgerichtet sind. Die Hauptbereiche ihrer Interessen sind Finanzen, Marketing, Kommunikation und IT. Die Fast Finance 24 Holding AG sucht ständig nach Ergänzungen für ihr bestehendes Portfolio, sei es durch neue Beteiligungen oder die Entwicklung neuer Geschäftsfelder, die dann von eigenen Tochtergesellschaften betrieben werden. Die FF24-Aktie ist im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse unter der Kennnummer (ISIN) DE000A1PG508 gelistet und wird an der Börse Frankfurt gehandelt.

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Aussender: Fast Finance 24 Holding AG Uhlandstraße 165 10719 Berlin Deutschland Ansprechpartner: Sören Jensen Tel.: +49 30 7262 1234-4 E-Mail: investors@ff24.com Website: www.fastfinance24.com ISIN(s): DE000A1PG508 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), München, Tradegate BSX

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April 20, 2026 04:49 ET (08:49 GMT)