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WKN: A1PG50 | ISIN: DE000A1PG508 | Ticker-Symbol: FF24
München
31.03.26 | 08:00
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Dow Jones News
31.03.2026 08:33 Uhr
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PTA-News: Fast Finance 24 Holding AG: Beteiligung Digisell startet Zertifizierungsprozess für eigene Apps

DJ PTA-News: Fast Finance 24 Holding AG: Beteiligung Digisell startet Zertifizierungsprozess für eigene Apps

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Fast Finance 24 Holding AG: Beteiligung Digisell startet Zertifizierungsprozess für eigene Apps

Berlin (pta000/31.03.2026/08:00 UTC+2)

Berlin, 31. März 2026 - Die Fast Finance 24 Holding AG (ISIN: DE000A1PG508) informiert über einen weiteren strategischen Fortschritt ihrer Beteiligung Digisell Services GmbH. Das Unternehmen treibt seine Wachstumsstrategie konsequent voran und erreicht mit dem Start des Zertifizierungsprozesses für eigene Anwendungen einen wichtigen Meilenstein in der internationalen Skalierung.

Digisell ist bereits heute über API-Schnittstellen mit einer Vielzahl relevanter Online-Vertriebskanäle integriert, die von Händlern weltweit genutzt werden. Aufbauend auf dieser technologischen Infrastruktur hat Digisell nun den Zertifizierungsprozess für die ersten eigenen Apps initiiert.

Die ersten Anwendungen sollen planmäßig bereits im zweiten Quartal 2026 in den App-Stores führender E-Commerce-Plattformen verfügbar sein. Dazu zählen unter anderem Shopify, eBay, Amazon, Shopline und BigCommerce.

Mit der geplanten Platzierung der Apps auf diesen Plattformen erweitert Digisell seine Marktreichweite signifikant. Online-Händler erhalten einen vereinfachten Zugang zu zusätzlichen Vertriebskanälen und können ihre bestehenden Geschäftsmodelle effizient skalieren. Ziel ist es, die Expansion von Händlern gezielt zu unterstützen und zusätzliche Umsatzpotenziale zu erschließen.

"Mit der geplanten Platzierung unserer Anwendungen in den App-Stores von Plattformen wie Shopify, Amazon und eBay schafft Digisell einen direkten Zugang zu Millionen von Online-Händlern weltweit. Diese Nähe zum Kunden reduziert Markteintrittsbarrieren erheblich und ermöglicht eine skalierbare Distribution unserer Lösungen über etablierte Ökosysteme hinweg", sagt Sören Jensen, Vorstand der Fast Finance 24 Holding AG.

Die Veröffentlichung der Apps stellt einen weiteren strategischen Schritt zur Positionierung von Digisell im internationalen E-Commerce-Ökosystem dar und unterstreicht die dynamische Entwicklung der Beteiligung.

Pressekontakt:

Fast Finance 24 Holding AG, Uhlandstr. 165, 10719 Berlin, T. +49 (0)30 - 7262 1234-4, F. +49 (0)30 - 7262 1234-1, E-Mail: investors@ff24.com, www.fastfinance24.com/de/

Die Fast Finance 24 Holding AG ist ein an der Börse gelistetes Beteiligungsunternehmen mit Fokus auf Internet-Unternehmen, die global ausgerichtet sind. Die Hauptbereiche ihrer Interessen sind Finanzen, Marketing, Kommunikation und IT. Die Fast Finance 24 Holding AG sucht ständig nach Ergänzungen für ihr bestehendes Portfolio, sei es durch neue Beteiligungen oder die Entwicklung neuer Geschäftsfelder, die dann von eigenen Tochtergesellschaften betrieben werden. Die FF24-Aktie ist im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse unter der Kennnummer (ISIN) DE000A1PG508 gelistet und wird an der Börse Frankfurt gehandelt.

(Ende)

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Aussender:      Fast Finance 24 Holding AG 
           Uhlandstraße 165 
           10719 Berlin 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Sören Jensen 
Tel.:         +49 30 7262 1234-4 
E-Mail:        investors@ff24.com 
Website:       www.fastfinance24.com 
ISIN(s):       DE000A1PG508 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), München, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1774936800628 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 31, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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