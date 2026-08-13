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Dow Jones News
13.08.2026 08:39 Uhr
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PTA-News: Fast Finance 24 Holding AG: Fast Finance Pay Corp. mit starker Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026 und weiteren Wachstumsimpulsen

DJ PTA-News: Fast Finance 24 Holding AG: Fast Finance Pay Corp. mit starker Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026 und weiteren Wachstumsimpulsen

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Fast Finance 24 Holding AG: Fast Finance Pay Corp. mit starker Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026 und weiteren Wachstumsimpulsen

Berlin (pta000/13.08.2026/08:03 UTC+2)

Berlin, 13. August 2026 - Die Fast Finance 24 Holding AG (ISIN: DE000A1PG508) informiert über die Geschäftszahlen ihrer US-Beteiligung Fast Finance Pay Corp. (OTCID: FFPP) für das erste Halbjahr 2026. Fast Finance Pay Corp. konnte Umsatz und Bruttogewinn deutlich steigern und im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen positiven Nettogewinn erzielen.

In den ersten sechs Monaten 2026 erhöhte sich der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 41 Prozent auf 7,1 Mio. US-Dollar, nach 5,0 Mio. US-Dollar im ersten Halbjahr 2025.

Der Bruttogewinn stieg von 2,3 Mio. auf 5,0 Mio. US-Dollar.

Gleichzeitig erzielte Fast Finance Pay Corp. einen Nettogewinn von 783.000 US-Dollar.

Neben den starken Geschäftszahlen entwickelt sich auch das Produktangebot von Fast Finance Pay Corp. positiv. Mit der jüngsten Erweiterung von OK.secure um elektronische Zahlungs- und Kontodienstleistungen wurde das Angebot für Endkunden deutlich ausgebaut.

Zusätzliche Impulse ergeben sich aus der Weiterentwicklung des OK.secure Messengers. Erst kürzlich hatte Fast Finance Pay Corp. einen weiteren Meilenstein bei der geplanten Anbindung von OK.secure an WhatsApp bekannt gegeben. Die Entwicklung verläuft weiterhin planmäßig. Bereits nach der Veröffentlichung verzeichnete das Unternehmen erste positive Anfragen zu weiteren Kooperationen.

"Wir sind mit der Entwicklung von Fast Finance Pay Corp. sehr zufrieden. Das starke Umsatzwachstum und die deutliche Verbesserung des Ergebnisses bestätigen den positiven Kurs des Unternehmens. Auch unsere Partner in den USA bewerten die Entwicklung sehr positiv. Das stärkt gleichzeitig die Position von Fast Finance Pay Corp. im Hinblick auf den geplanten Börsenschritt in den USA. Mit OK.secure und den neuen integrierten Funktionen haben wir zudem eine Plattform geschaffen, deren Entwicklung aus unserer Sicht gerade erst begonnen hat. Hier sehen wir noch erhebliches Potenzial für weiteres Wachstum und neue Partnerschaften", kommentiert Sören Jensen, Vorsitzender der Fast Finance 24 Holding AG.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier: https://www.ok-secure.com/filings/

Pressekontakt:

Fast Finance 24 Holding AG, Uhlandstr. 165, 10719 Berlin, T. +49 (0)30 - 7262 1234-4, F. +49 (0)30 - 7262 1234-1, E-Mail: investors@ff24.com, www.fastfinance24.com/de/

Die Fast Finance 24 Holding AG ist ein an der Börse gelistetes Beteiligungsunternehmen mit Fokus auf Internet-Unternehmen, die global ausgerichtet sind. Die Hauptbereiche ihrer Interessen sind Finanzen, Marketing, Kommunikation und IT. Die Fast Finance 24 Holding AG sucht ständig nach Ergänzungen für ihr bestehendes Portfolio, sei es durch neue Beteiligungen oder die Entwicklung neuer Geschäftsfelder, die dann von eigenen Tochtergesellschaften betrieben werden. Die FF24-Aktie ist im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse unter der Kennnummer (ISIN) DE000A1PG508 gelistet und wird an der Börse Frankfurt gehandelt.

(Ende)

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Aussender:      Fast Finance 24 Holding AG 
           Uhlandstraße 165 
           10719 Berlin 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Sören Jensen 
Tel.:         +49 30 7262 1234-4 
E-Mail:        investors@ff24.com 
Website:       www.fastfinance24.com 
ISIN(s):       DE000A1PG508 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), München, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1786600980802 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2026 02:03 ET (06:03 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

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