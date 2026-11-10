Die Jenoptik-Aktie erlebt am Dienstag, dem 10. November 2026, nach der Veröffentlichung starker Geschäftszahlen einen turbulenten Handelstag. Zunächst verliert das Papier fast vier Prozent, kann die Verluste im weiteren Tagesverlauf jedoch weitgehend aufholen und nähert sich bis gegen 18 Uhr wieder dem Vortagsniveau. Dabei meldet der Technologiekonzern Rekordwerte beim Auftragseingang und der Profitabilität.Jenoptik-Aktie erholt sich nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de