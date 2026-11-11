Der Neocloud-Pionier entscheidet sich für den schnellsten Speicher der Welt, NetApp Novus, dessen Architektur es ermöglicht, das Dateisystem so zu skalieren, dass es KI-Betrieb im Zettabyte-Maßstab unterstützt

NetApp (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, gab heute bekannt, dass Nebul, ein europäischer Anbieter von KI-nativen Cloud-Lösungen, als erster Neocloud-Anbieter NetApp Novus einsetzt die neue Hochleistungsarchitektur des Unternehmens, die den schnellsten Speicher der Welt bereitstellt. Nebul baut die "Intelligent Cloud" auf, eine souveräne Plattform, die beschleunigte Infrastruktur, Unternehmensdatendienste und produktionsreife KI-Fähigkeiten integriert. Novus, das nun allgemein verfügbar ist, wurde entwickelt, um die Auslastung von Millionen von GPUs zu maximieren, und ist für einen aggregierten Durchsatz von bis zu 100 TB pro Sekunde ausgelegt.

Nebul und NetApp haben diese bahnbrechende Technologie zügig eingeführt und loten nun neue Möglichkeiten aus, um Unternehmen dabei zu unterstützen, KI-gestützte Wettbewerbsvorteile zu erzielen und einen größeren Mehrwert aus ihren Daten zu schöpfen. Durch die Kombination der souveränen KI-Dienste von Nebul mit der bewährten Leistungsfähigkeit der NetApp-Plattform erkunden die Unternehmen Möglichkeiten, die Einführung souveräner KI zu beschleunigen und Unternehmen gleichzeitig die Sicherheit, Governance und Kontrolle zu bieten, die ihre Daten erfordern.

"Neoclouds und GPU-as-a-Service-Anbieter errichten KI-Fabriken in einem Umfang, für den herkömmliche Speicherarchitekturen nie ausgelegt waren", sagte Willem Hendrickx, Senior Vice President und General Manager für EMEA und LATAM bei NetApp. "Da die Nachfrage nach Datenhoheit wächst, müssen KI-Anbieter wie Nebul auch ihre Infrastruktur so ausbauen, dass sie die Compliance-, Sicherheits- und Mandantenanforderungen regulierter Branchen wie Behörden, Gesundheitswesen und Biotechnologie erfüllen. Novus kombiniert eine hochmoderne Architektur, die von Grund auf für moderne KI-Fabriken entwickelt wurde, mit den bewährten Funktionen der NetApp-Plattform, um Daten KI-fähig und sicher zu machen, und unterstützt Kunden so auf einem schnelleren und risikoärmeren Weg vom KI-Pilotprojekt bis zur Produktion."

Für Nebul ermöglicht die disaggregierte Architektur von Novus, die Produktivität der GPUs der Neocloud in ihrer mandantenfähigen Umgebung aufrechtzuerhalten, indem Leistung, Kapazität und Parallelität unter einem einzigen Namespace unabhängig voneinander skaliert werden, sobald die Kundennachfrage steigt. Da Novus auf der NetApp ONTAP-Software basiert, können Unternehmen, die auf der NetApp-Plattform arbeiten, ihre bestehenden Datenbestände auf souveräne Cloud-Umgebungen ausweiten. Dies soll dazu beitragen, einheitliche Sicherheit, Schutz und Governance zu gewährleisten, sodass die Daten ihre bestehenden Rechtshoheits- und Zugriffsrichtlinien beibehalten.

"NetApp Novus stellt einen bedeutenden Fortschritt für unsere Plattform dar", sagte Arnold Juffer, Gründer und CEO von Nebul. "Mit dieser Architektur können wir unsere KI-Factory skalieren, um der wachsenden Kundennachfrage gerecht zu werden, ohne dabei Abstriche bei der Leistung, Sicherheit oder Compliance zu machen, auf die sich unsere Kunden verlassen." Noch wichtiger ist, dass die Zusammenführung der Unternehmensdateninfrastruktur von NetApp mit unserer souveränen Intelligent Cloud es Unternehmen ermöglicht, ihre bestehenden Daten in produktive KI-Dienste und -Anwendungen umzuwandeln und dabei Eigentumsrechte und Kontrolle zu behalten. Wir sind stolz darauf, der erste Neocloud-Anbieter zu sein, der diese Technologie einsetzt."

NetApp Novus wurde im September vorgestellt und gewinnt bereits bei Neocloud-Anbietern an Bedeutung, um zu untersuchen, wie NetApp und KI-Cloud-Anbieter Kunden weltweit eine von NetApp unterstützte KI-Infrastruktur bereitstellen können.

Aussagen von NetApp zu noch nicht veröffentlichten Angeboten und zukünftigen Plänen dienen ausschließlich zu Informationszwecken, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und sollten nicht als Grundlage für Kauf- oder sonstige Entscheidungen herangezogen werden. Solche Aussagen stellen keinerlei Zusage, Verpflichtung, Garantie oder Gewährleistung seitens NetApp dar, auch nicht hinsichtlich Verfügbarkeit, Funktionalität, Preisgestaltung oder Zeitplan.

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Über NetApp

Seit mehr als drei Jahrzehnten unterstützt NetApp weltweit führende Organisationen dabei, den Wandel zu meistern vom Aufstieg der Enterprise-Speicherung bis zur intelligenten Ära, die durch Daten und KI definiert wird. Heute ist NetApp das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, das Kunden dabei hilft, Daten als Katalysator für Innovation, Resilienz sowie Wachstum zu nutzen.

Im Zentrum dieser Infrastruktur steht die NetApp-Datenplattform die einheitliche, unternehmensgerechte, intelligente Basis, die Daten in jeder Cloud, jedem Workload sowie jeder Umgebung verbindet, schützt und aktiviert. Basierend auf der bewährten NetApp-ONTAP-Plattform, unserer führenden Datenverwaltungssoftware und Betriebssystem, sowie ergänzt durch Automatisierung über AI Data Engine und AFX, bietet sie Beobachtbarkeit, Resilienz und Intelligenz im großen Maßstab.

Die NetApp-Datenplattform trennt durch ihr Design Speicher, Services sowie Kontrolle, sodass Unternehmen schneller modernisieren, effizient skalieren und ohne Abhängigkeit von einzelnen Anbietern innovieren können. Als einzige Enterprise-Storage-Plattform, die nativ in den größten Clouds der Welt eingebettet ist, ermöglicht sie Organisationen, jede Arbeitslast überall mit konsistenter Leistung, Governance und Schutz auszuführen.

Mit NetApp sind Daten immer bereit bereit, Bedrohungen abzuwehren, KI zu unterstützen sowie die nächste bahnbrechende Innovation zu ermöglichen. Deshalb vertrauen die weltweit fortschrittlichsten Unternehmen NetApp, um Intelligenz in Wettbewerbsvorteile zu verwandeln.

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NETAPP, das NETAPP-Logo und die unter www.netapp.com/TM genannten Produktnamen sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen- und Produktnamen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Über Nebul

Nebul ist ein europäischer, KI-nativer Cloud-Anbieter, der die "Intelligent Cloud" aufbaut eine souveräne Plattform, die beschleunigte Infrastruktur, Unternehmensdatendienste und produktionsreife KI-Fähigkeiten vereint.

Durch seine integrierten KI- und Cloud-Dienste ermöglicht Nebul Unternehmen, KI in großem Maßstab zu entwickeln, bereitzustellen und zu betreiben und dabei gleichzeitig die Eigentumsrechte sowie die Kontrolle über ihre Daten, ihre Infrastruktur und ihre Intelligenz zu behalten.

Aufbauend auf den europäischen Werten Eigenverantwortung, Vertrauen, Kontrolle und Offenheit versetzt Nebul Unternehmen in die Lage, das volle Potenzial der KI auszuschöpfen.

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