Coherent Solutions startet offiziell AKTIV, ein eigenständiger Geschäftsbereich, der sich ausschließlich auf Fitness- und Wellness-Technologie konzentriert. AKTIV bietet über 15 Jahre Erfahrung in der Fitnessbranche, engagierte Führungskräfte und globale Engineering-Kompetenzen, um Betreibern von Fitness- und Wellnesseinrichtungen sowie Geräteherstellern dabei zu helfen, sich durch Technologie im Wettbewerb zu behaupten.

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Coherent Solutions officially launches AKTIV

"Wir kennen die Fitness- und Wellnessbranche und die Herausforderungen, denen Betreiber und Hersteller gegenüberstehen. Mit AKTIV verbringen wir weniger Zeit damit, zu definieren, was entwickelt werden muss, und mehr Zeit damit, Lösungen zu liefern, die den Betrieb, das Erlebnis der Mitglieder und die Geschäftsleistung verbessern", sagte Vadim Bartlov, Managing Director von AKTIV.

AKTIV baut auf der langjährigen Zusammenarbeit von Coherent Solutions mit führenden Fitnessunternehmen wie Life Time, Planet Fitness, Anytime Fitness, Orangetheory und BowFlex auf und stützt sich dabei auf drei Jahrzehnte umfassende Erfahrung im Ingenieurwesen sowie über 1.000 erfolgreich abgeschlossene Projekte.

Die weltweiten Entwicklerteams von AKTIV entwickeln vernetzte digitale Plattformen und Anwendungen für Fitness- und Wellness-Betreiber sowie Gerätehersteller. Zu ihren Aufgaben gehören:

Modernisierung der Plattformen für Mitgliederverwaltung, Abrechnung, Terminplanung und Betriebsabläufe

Entwicklung digitaler Erlebnisse, die das Onboarding, die Kundenbindung, das Coaching und die Kundentreue verbessern

Geräte, Wearables, Trainingsdaten und digitale Plattformen miteinander verbinden

Umwandlung von Mitglieder- und Betriebsdaten in aussagekräftige Statistiken, personalisierte Empfehlungen und KI-gestützte Funktionen

"Wir arbeiten schon seit Jahren mit Unternehmen aus dem Fitness- und Wellnessbereich zusammen, und diese Branche liegt mir persönlich sehr am Herzen", sagte Igor Epshteyn, CEO von Coherent Solutions. "AKTIV ist ein logischer nächster Schritt, um diese Erfahrung in einen eigenen Geschäftsbereich einzubringen, der durch unsere globale Präsenz gestützt wird."

Über AKTIV

AKTIV ist der auf Fitness und Wellness spezialisierte Geschäftsbereich von Coherent Solutions, der über 15 Jahre Branchenerfahrung und Hunderte von Ingenieuren vereint, die sich ausschließlich auf diesen Sektor konzentrieren. AKTIV kombiniert fundiertes Branchenwissen, vernetzte Technologien und KI-gestützte Technik, um digitale Ökosysteme zu schaffen, die den Clubbetrieb modernisieren, das Mitgliedererlebnis verbessern und vernetzte Fitness für führende Fitness- und Wellness-Marken vorantreiben.

Über Coherent Solutions

Coherent Solutions ist ein weltweit tätiges Unternehmen für digitale Lösungen, das 1995 gegründet wurde. Mit Teams in 10 Entwicklungszentren in Europa und Lateinamerika verfügt das Unternehmen über 30 Jahre technologische Expertise und Branchenkenntnis, um maßgeschneiderte digitale Lösungen zu liefern. Coherent Solutions arbeitet mit wachstumsstarken Scale-ups und ambitionierten globalen Marken zusammen und ist für Qualität, Transparenz und Innovation bekannt.

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