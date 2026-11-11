Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von HPQ Silicon Übernahmegerüchte, technologische Umbrüche und gekappte Langfristziele: An der Börse entscheiden derzeit sehr unterschiedliche Auslöser über die laufenden Kursbewegungen. Während ein Baukonzern von Spekulationen über eine vollständige Eingliederung und dem Boom bei Rechenzentren profitiert, setzt ein Spezialmaterialentwickler auf Batterie-, Wasserstoff- und Verteidigungsanwendungen. Ein Zulieferer hingegen zeigt sehr deutlich, wie stark ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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