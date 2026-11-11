Genf / Fort Worth - Der Augenheilmittel-Konzern Alcon ist im dritten Quartal 2026 weiter gewachsen - trotz anhaltenden Konkurrenzdrucks in einigen Bereichen. Die im Sommer gerade erst angehobenen Jahresziele werden nun eingeengt und teilweise leicht nach unten angepasst. Von Juli bis September erzielte der US-schweizerische Konzern einen Umsatz in Höhe von 2,72 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem währungsbereinigten Plus von 5 Prozent, wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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