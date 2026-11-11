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Richmond Hill Resources PLC: Bohrarbeiten in Sakoose im Gange - Erste Bohrung abgeschlossen



11.11.2026 / 08:05 CET/CEST

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FRANKFURT, Deutschland, 11. November 2026 /PRNewswire/ -- Richmond Hill Resources PLC (AIM: RHR, Frankfurt: V39), ein Goldexplorationsunternehmen, das sich auf das Martello-Goldprojekt in der Nähe von Dryden im Nordwesten von Ontario, Kanada, konzentriert, gibt bekannt, dass derzeit Bohrarbeiten in der historischen Goldmine Sakoose im Gange sind. Das erste Bohrloch wurde fertiggestellt, und mit dem zweiten wurde im Rahmen des geplanten Diamantbohrprogramms mit neun Bohrlöchern und einer Gesamtlänge von etwa 1.400 Metern begonnen. Das Programm verfolgt zwei Ziele: die von früheren Betreibern gemeldeten hochgradigen Goldvorkommen zu bestätigen und Erweiterungen des Adersystems zu untersuchen; sowie festzustellen, ob Gold im umgebenden Wirtsgestein die Mächtigkeit der Aderdurchschneidungen erhöht. Highlights Das erste Bohrloch wurde fertiggestellt, mit dem zweiten wurde begonnen.

Geplant sind neun Bohrlöcher über eine Länge von etwa 1.400 Metern, wobei Untersuchungen in der Nähe historischer Golddurchschneidungen mit der Erkundung interpretierter Ausdehnungen kombiniert werden.

Eine erweiterte systematische Probenahme über drei geplante Bohrlöcher hinweg wird das umgebende Wirtsgestein entlang der Hauptadern untersuchen und so das Potenzial für breitere goldhaltige Zonen bewerten.

Sakoose ist Teil des zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen, etwa 6.750 Hektar großen Martello-Goldprojekts.

Derzeit werden geologische Aufzeichnungen erstellt und Proben ausgewählt. Es liegen noch keine Untersuchungsergebnisse aus dem aktuellen Programm vor. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen bezüglich des geplanten Bohrprogramms und der zukünftigen Exploration. Diese unterliegen Risiken und Ungewissheiten, darunter Explorationsergebnisse, technische Probleme, behördliche Auflagen, Planänderungen und unerwartete Ereignisse. Die tatsächlichen Ergebnisse können von den erwarteten abweichen, und der Zeitplan sowie der Umfang zukünftiger Arbeiten können sich im Verlauf der Exploration ändern. Regulatorische Informationen Diese Mitteilung enthält Insiderinformationen im Sinne der britischen Marktmissbrauchsverordnung. Die Vorstandsmitglieder des Unternehmens sind für deren Veröffentlichung verantwortlich. Richmond Hill Resources plc (AIM: RHR; Frankfurt: V39; WKN: A40D13; ISIN: GB00BNTBWF32; LEI: 2138009XFT53PKLIH113) View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/richmond-hill-resources-plc-bohrarbeiten-in-sakoose-im-gange--erste-bohrung-abgeschlossen-302935646.html



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