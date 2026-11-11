ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Neutral" belassen. Der Chemikalienhändler habe den Bruttogewinn solide gesteigert, schrieb Nicole Manion am Mittwoch nach den Zahlen. Die Kosten seien im dritten Quartal aber ebenfalls geklettert. Letztlich könnten die Anleger leicht verschnupft darauf reagieren, dass keine Trendverbesserung eingetreten sei./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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